¿Paulina Peña asistió a la boda de Sofía Castro? Esto se sabe sobre la presencia de los hijos de Enrique Peña Nieto en el evento

Durante el año 2012 y el 2018 la familia de la actriz mexicana Angélica Rivera y la del ex presidente de México Enrique Peña Nieto fueron una sola. La que fuera la familia presidencial del país, fruto de un matrimonio entre un político priista y una famosa que hacía telenovelas en Televisa, se terminó con dicho gobierno y matrimonio, sin embargo, se esperaba que los lazos familiares se mantuvieran y la reciente boda de Sofía Castro podría indicar que no.

El pasado sábado 7 de septiembre, la actriz celebró boda civil con el empresario Pablo Bernot y aunque una de las grandes sorpresas fue ver a La Gaviota de forma muy cercana con su ex marido, el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, algunos esperaban que sus ex hermanastros, Alejandro, Nicole y Paulina Peña Pretelini, asistieran al lujoso evento de la actriz o mínimo hubiesen sido invitados.

Aunque se desconoce por completo si los hijos de Enrique Peña Nieto recibieron una cordial invitación a la boda de Sofía Castro, las fotos y videos de los invitados que fueron publicados y viralizados en redes sociales han permitido confirmar la ausencia de sus ex hermanastros presidenciales. Ello en medio de rumores que durante años han asegurado que la famosa hija de Angélica Rivera y Paulina Peña jamás se llevaron bien.

La actriz Sofía Castro y el empresario Pablo Bermot celebraron su boda el pasado fin de semana. Entre los invitados destacaron celebridades den entretenimiento y el ámbito empresarial. Crédito: @sofia_castro99, Instagram

Paulina Peña no invitó a Sofía Castro a su boda; hija de Enrique Peña Nieto sí esperaba imitación a la de la actriz

En marzo del 2024, ya se comentaba sobre la boda tan esperada por la socialité México: Sofía Castro y Pablo Bernot. En ese momento, Paulina Peña Pretelini aseguró que aún no había sido invitada, pero ella especulaba que ello se debía a que estaba fuera del país en dicho momento, incluso confesó que les regalaría a los ahora esposos.

“No, todavía no, yo creo que porque estaba afuera, pero bueno... vamos a esperar. Yo creo que las hermanas; Fer y Regis van a ser las madrinas y, a lo mejor, su cuñada, no sé... yo no tuve madrinas, siento que depende de cada novia”, expresó la hija de Enrique Peña Nieto en encuentro con diversos medios de comunicación.

Sobre no haber sido invitada a su boda por el civil o por la iglesia, Sofía Castro también había opinado en el pasado sobre la unión nupcial de Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena.

“Le deseo toda la felicidad del mundo, que sea muy feliz, el tema de la boda lo hemos hablado desde que estábamos chiquitas y nada me da más gusto que esté tan contenta y realizada”, aseguró Sofía Castro en el año 2022 durante una conferencia de prensa de la actriz en Televisa.