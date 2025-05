Paris Hilton regresa a México: así fue su aparición en la fiesta Pinky Promise de Karla Díaz

La socialité visitó el país para promocionar su nuevo perfume Crédito:Cuartoscuro

Paris Hilton regresó a México la noche de este miércoles con motivo del lanzamiento de su nuevo perfume. Además, aprovechó la ocasión para asistir como invitada especial a la fiesta de Pinky Promise, programa transmitido por YouTube y conducido por la cantante Karla Díaz.

“¡Es ella, es ella, es ella!”, exclamó un joven dentro de un centro comercial en la Ciudad de México, donde una multitud la esperaba con entusiasmo.

Las puertas de vidrio se abrieron de inmediato y, al instante, los organizadores del evento ingresaron para resguardar a la socialité y documentar la reacción del público.

Paris Hilton, CEO of 11:11 Media, testifies before a U.S. House Ways and Means Committee hearing on the abuse of youth in residential treatment facilities, on Capitol Hill in Washington, U.S., June 26, 2024. REUTERS/Nathan Howard

Minutos después, hizo su entrada la empresaria, luciendo un elegante vestido plateado, con el cabello suelto. Caminaba con gracia en tacones, sonriendo y saludando con la mano a los asistentes.

Acto seguido, una serie de fuegos artificiales se encendieron para darle la bienvenida, mientras un equipo de seguridad la escoltaba cuidadosamente.

“¡Paris, Paris, Paris!”, coreaban los fanáticos, quienes no dejaban de capturar el momento con sus teléfonos, mientras la estrella estadounidense se alejaba del lugar.

Paris Hilton performs during the iHeartRadio Jingle Ball in Inglewood, California, U.S., December 6, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Paris Hilton promociona su perfume número 30

Dentro del recinto, la celebración se llevó a cabo con gran entusiasmo. Hilton presentó oficialmente su perfume número 30, posando ante las cámaras junto a Karla Díaz Leal.

Al evento asistieron diversas personalidades del medio del espectáculo, la mayoría vestidas en tonos rosas, siguiendo la temática de la noche. Entre los asistentes destacaron Ferka, Jorge Loza, Lambda García, Cecilia de la Cueva, Natalia Jiménez, Kristal Silva, Paco de Miguel, Kunno, así como Herly, participante de MasterChef Celebrity, entre otros.

“Estoy feliz de regresar a la Ciudad de México, amo mucho estar aquí para lanzar mi fragancia, no puedo esperar a ver a mis fans, es emocionante estar con todo el mundo, es increíble regresar a una de las ciudades favoritas del mundo”.

Paris Hilton attends the 2025 Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica, California, U.S., April 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Paris Hilton revela los secretos para ser un ícono

“Para ser un ícono hay que difundir el amor y la bondad, los destellos y ser una inspiración para los demás y hacer feliz a la gente, ser amable. Mis íconos son Marilyn Monroe, me inspiran muchas cosas, muchas mujeres increíbles en mi vida especialmente mi mamá y mi abuela”.

También recordó cuando le regaló un autó a una jóven que perdió su vivienda en Estados Unidos.

La empresaria promocionó su perfume en la Ciudad de México Crédito: IG/karladiazof

“Me encanta, Viviana es increíble, fue muy especial sorprenderla en Texas con un coche nuevo y ella fue tan amable, tan encantadora, quiero mucho a mis fans del mundo,

Hilton también habló del momento en que besó la barriga a una mujer que supuestamente estaba embarazada.

“Me dijo, Paris voy a tener a un bebé, es un honor conocerte, ¿podrías besar mi barriga para darme buena suerte? Así que lo hice, me encanta ser mamá, me siento tan afortunada, tengo a los bebés más bonitos son tan dulces, inteligentes, divertidos, me aportan tanta felicidad, me siento tan afortunada de tener a un marido tan increíble, estos niños son increíbles”.

Paris Hilton poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Daniel Cole