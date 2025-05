Azela Robinson denuncia amenaza con arma de fuego en CDMX: “Se bajaron seis guaruras”

(IG: @azelarobinson)

Azela Robinson, actriz mexicana famosa por sus personajes en telenovelas como ‘Mujer de Nadie’ o ‘Cañaveral de pasiones’, recurrió a sus redes sociales para denunciar que fue amenazada con arma de fuego en calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información que compartió la artista, los hechos ocurrieron en la calle Leandro Valle en San Ángel, cuando trataba de pasar por el lugar abordo de su vehículo particular.

“Me encuentro de frente a un Ferrari, en San Ángel es muy lógico ser dueño de ese carro, y una camioneta como de dos metros de altura atrás con ocho guaruras”, contó en Instagram.

Los vehículos querían pasar por la misma calle, pero en sentidos contrarios y no pudieron hacerlo con normalidad debido a que el espacio era estrecho.

“Estaba tratando de hacerme a un lado para que pasara el carro, pero no se bajaron seis a mostrarme la pistola y a decirme ‘quítate’”, contó.

Pese a que fue amenazada con armas de fuego, Azela Robinson no se movió.

“Me hice pendej*, me moví lo menos posible para ver qué hacían. El chiste es que ya pasó quien haya sido el dueño de un Ferrari rojo con negro, creo que es un Ferrari porque de carros no sé nada, con su camioneta con ocho guaruras”, dijo.

La situación no paró ahí, pues cuando el carro de lujo pasó seguido de la camioneta, la actriz bajó la ventana de su automóvil para encararlos por la amenaza.

“Sean caballeros (...) Hemos vuelto a la era de Echeverría”, concluyó.

Azela Robinson no compartió más información al respecto y hasta el momento se desconoce quién era la persona que se encontraba a bordo del presunto Ferrari rodeado de un gran equipo de seguridad.

La publicación de Instagram se inundó con mensajes de apoyo para la actriz y comentarios burlescos en referencia a los personajes de villana que ha interpretado a lo largo de su carrera.

