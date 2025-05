Américo Villarreal niega el retiro de su visa por EEUU: “No he tenido notificación”

El gobernador de Tamaulipas desmintió que su visa fuera revocada por Estados Unidos. (X/@Dr_AVillarreal)

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó la revocación de su visa de Estados Unidos luego de que en redes sociales circulara un informe que así lo anunciaba.

Luego de participar este miércoles 14 de mayo en el 1er Congreso Internacional “Hacia un Sistema de Salud Integral y Humanista en Tamaulipas”, el gobernador fue cuestionado sobre el supuesto retiro de su visa por las autoridades estadounidenses, lo cual negó.

“Yo vi esa condición que se dio el día de ayer a través de redes sociales, y pues habría que preguntarles a quienes están manejando esas redes sociales su conocimiento (…) Yo lo único que les podría decir es que, a titulo personal, yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido", comentó.

El reporte de la supuesta revocación de la visa de Américo Villarreal se da días después del retiro de la visa de la gobernadora de Baja California.

La confirmación de la no revocación de la visa estadounidense del gobernador de Tamaulipas se da luego de que la Vocería de Seguridad del Estado precisara que la información compartida en redes sociales no había sido corroborada por ninguna autoridad.

A través de redes sociales, la dependencia precisó que se trataba de rumores y les restó fundamento.

“Ante la información que circula en redes sociales, sobre la supuesta revocación de la visa al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información no confirmada por ninguna autoridad. Se recomienda a la ciudadanía, informarse por medio de los canales oficiales”, detalló en un comunicado.

La vocería borró la publicación en donde afirmaron que la información es falsa (X/@VoceriaSegTamps)

Aunque en un principio comunicado emitido por la dependencia indicaba que la información difundida en redes sociales era “falsa”, fue modificado y se subió la nueva publicación.

Marina del Pilar niega la existencia de cuentas bancarias a su nombre en en el extranjero

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien le fue revocada su visa de Estados Unidos junto a su esposo, Carlos Torres, informó que no tiene cuentas bancarias en el extranjero que hayan sido canceladas.

Además, detalló que la cancelación de su visa se trata de un procedimiento administrativo por parte de las autoridades estadounidenses y confió en la resolución de la situación.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero. Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente: No existen cuentas en el extranjero”, escribió en sus redes sociales.

La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta, sino que se trata de una decisión administrativa sin explicación oficial. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM

Esto también fue aclarado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de este martes 15 de mayo, en la que anunció que tuvo una reunión con Marina del Pilar para tratar el supuesto congelamiento de sus cuentas en el extranjero, lo cual fue negado por la gobernadora de Baja California.