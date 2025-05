Marina del Pilar niega tener cuentas en EEUU canceladas: “Es una mentira”

La gobernadora de Baja California detalló que la cancelación de su visa no se debió por participar en la comisión de algún delito o falta. Crédito: X/@MarinadelPilar

Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California, informó este martes 13 de mayo que no tiene cuentas bancarias en el extranjero que hayan sido canceladas por las autoridades de Estados Unidos.

Lo anterior debido a que se reportó en diversos medios de comunicación que la gobernadora contaba con cuentas en EEUU que habían sido canceladas tras el anuncio de la revocación de su visa y la de su esposo, Carlos Torres, este lunes 12 de mayo.

A través de redes sociales la mandataria estatal aseguró que se trató de un “mentira”, ya que no existen cuentas en el extranjero a su nombre.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero. Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente: No existen cuentas en el extranjero”, escribió en X, antes Twitter.

La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta, sino que se trata de una decisión administrativa sin explicación oficial. FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO.COM

Además, aseguró que continuará sirviendo a la gente que más lo necesita sin temor a la situación que enfrenta tanto su marido como ella.

“Continuaré caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita”.

La polémica también fue aclarada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Mañera del Pueblo de este martes, en la que anunció que tuvo una reunión con Marina del Pilar para tratar el tema del supuesto congelamiento de sus cuentas en el extranjero, lo cual la gobernadora le negó.

Asimismo, respecto al retiro de la visa de Marina del Pilar y su esposo, la Presidenta de México reiteró que no se tiene más información; sin embargo, hizo énfasis en que se trata de un tema privado y personal del que no se puede revelar mayor información.

Sheinbaum detalló que no han recibido mayor información sobre el caso. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

¿Por qué revocaron la visa de la gobernadora de Baja California?

Este lunes 12 de mayo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que el pasado 10 de mayo fue revocada su visa para ingresar a Estados Unidos sin advertencia previa ni razón del retiro.

En conferencia de prensa, la gobernadora también aseguró que se encontraba tranquila y confiaba en que la situación sea aclarada.

“Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que haya hecho algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta”, comentó.

Del Pilar también comentó que el caso se hizo un arma política, por lo que negó que tenga algo qué esconder ante las acciones administrativas realizadas por el Departamento de Estado de EEUU.

“Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida. No le busquen, no hay nada qué esconder, no hay nada qué averiguar para dañar mi imagen”, dijo.

Hasta el momento las autoridades de EEUU no han dado más detalles acerca de la revocación de las visas de la gobernadora de Baja California ni la de su esposo.