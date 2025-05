Danny Perea defiende su derecho a una maternidad en secreto: “Todos tenemos cosas que quizás no queramos decir”

En 2024, la actriz anunció en redes sociales que, tiempo atrás, había debutado como madre. (Foto: @dannyelaperea, Instagram)

Danny Perea, reconocida por su papel como “Alejandra López Pérez” en la serie Vecinos, ha sido siempre discreta respecto a su vida personal. La actriz, de 39 años, sorprendió al público al revelar que se convirtió en madre, sin que hubiera señales públicas de su embarazo. Un año después de haber dado a conocer la noticia, decidió hablar del tema.

“Es hermosa esta etapa. Estoy emocionadísima. Enamorada de mi hijo. Amándolo. Agradecida con la vida de poder vivir la maternidad de una manera tan linda”, expresó la actriz a TVNotas.

Perea aseguró que nunca tuvo la intención de ocultar su embarazo, pero tampoco sintió la necesidad de hacerlo público. “Simplemente, no lo divulgué, pero sí hubo un momento en el que dije: ‘Se van a enterar cuando lo traiga al foro y lo voy a presentar’”. Aclaró que no fue una decisión premeditada, sino parte de su estilo de vida reservado: “Me llamaba la atención que decían que lo había escondido, pero más bien no lo dije públicamente. Quizás más adelante lo diga... ¡o no!”.

(Foto: @dannyperea, Instagram)

Consciente del escrutinio al que están expuestas las figuras públicas, Danny Perea defendió el derecho a reservarse aspectos esenciales de su vida. “Me gusta que mi vida sea reservada. Siempre supe que quería ser mamá. La vida me dio esta oportunidad y la vivo al máximo. También sabía que solo quería tener un bebé. Creo que esta carrera es muy demandante y mi hijo necesita toda la atención que pueda darle en momentos en que no estoy en el trabajo”.

Cuando se le preguntó si recurrió a tratamientos de fertilidad, su respuesta fue firme: “Eso no lo voy a contestar”. Agregó: “Todos tenemos esta parte privada, donde pueden suceder muchas cosas que quizás queramos decir o no”.

La actriz también habló sobre la vigencia de Vecinos, producción en la que ha participado desde 2005. “Los 20 años que llevamos al aire han sido toda una aventura. Agradezco muchísimo que el público siga interesado en esta ficción y en los personajes. De verdad que sientes que formas parte de la familia que te ve”.

Macaria, Daniela Perea y Markin López (ViX)

Habla del éxito de ‘Vecinos’

Recordó que su llegada a la serie fue gracias a Eugenio Derbez. “Él conocía a mi hermano, Alex Perea, porque trabajaron juntos en una película. Supo que yo era actriz, me llamó al casting y me quedé”.

Además, celebró el lanzamiento del spin off Riquísimos, por cierto, que ha tenido una excelente recepción: “En sus primeras semanas tuvo la impresionante cantidad de más de 1 millón y medio de reproducciones en YouTube”.