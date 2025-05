Captan a Marina del Pilar cantando corridos en palenque de Julión Álvarez; se reaviva polémica | Video

La gobernadora de Baja California fue captada disfrutando del concierto de Julio Álvarez, quien se acercó a saludarla durante el concierto en un palenque | TikTok / @rfvr92

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, informaron que el gobierno de Estados Unidos revocó sus Visas de turistas el pasado fin de semana. Ambos señalaron que no se les han dado razones oficiales y que, hasta ahora, la decisión responde presuntamente a criterios administrativos establecidos por el Departamento de Estado.

Carlos Torres fue el primero en dar a conocer la medida el 10 de mayo de 2025. Más tarde, la gobernadora confirmó que también había recibido una notificación similar. Tras esto, ambos afirmaron tener la “conciencia tranquila” y se dijeron confiados en que la situación se resolverá de manera favorable.

“Jamás he hecho daño a nadie ni lo haré, porque tengo valores que son pilares en mi vida. No le busquen. No hay nada que esconder ni qué averiguar para dañar mi imagen”, declaró Ávila en una conferencia de prensa el lunes 12 de mayo.

Marina del Pilar Ávila aseguró que la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos no obedece a ningún delito o falta | Omar Martínez / Cuartoscuro

También acusó que actores políticos han tratado de utilizar el hecho como “arma política”. Reconoció el derecho soberano de EE. UU. para tomar decisiones migratorias y agradeció el respaldo de su equipo: legisladores, gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —según dijo— le expresó su apoyo ese mismo día.

“No me han doblado, al contrario, me han reafirmado, por lo que lucho”, finalizó.

Marina del Pilar emitió un mensaje en Facebook sobre la revocación de su visa | Captura de Pantalla

Cantar y saludar a Julión Álvarez: la “razón” que podría haberle cancelado la Visa a Marina del Pilar

En redes sociales, usuarios retomaron un video en el que la gobernadora Del Pilar aparece en un palenque donde se presentaba el cantante Julión Álvarez. Esto último para insinuar que tal evento estaría relacionado con la revocación de su Visa. En las imágenes se le observa cantando mientras el músico se le acerca para saludarla.

Los comentarios se dividieron: algunos cuestionaron que “estuviera celebrando” en medio de una posible investigación; otros defendieron su derecho a acudir a eventos recreativos, siempre que lo haga con recursos propios y no del erario de Baja California. Igualmente señalaron que Álvarez no interpreta canciones que hagan apología de delito o “glorifiquen” al narcotráfico.

Las redes criticaron que Del Pilar Ávila Olmedo asista a este tipo de eventos frente a la violencia que enfrenta el estado que gobierna actualmente | TikTok / @rfvr92

¿Julión Álvarez perteneció al crimen organizado o canta narcocorridos? Esto se sabe

Julión Álvarez ha enfrentado controversias relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico. En marzo de 2024, durante una presentación en Chihuahua junto a Alfredo Olivas, ambos artistas interpretaron el tema “El Malo de Culiacán”, considerado una especie de narcocorrido. Esta acción violó el Reglamento Municipal de Espectáculos, el cual prohíbe la reproducción de música que haga apología del delito.

Tras ser informados de la infracción, Álvarez interrumpió la canción y ofreció disculpas públicas: “Gobierno, discúlpenos, de verdad públicamente pedimos disculpas, se nos fue el rollo, I am sorry”.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas interpretaron el narcocorrido "El Malo de Culiacán" en Chihuahua, lo que llevó a que pidiera disculpas a las autoridades por presunta apología del delito | Instagram / @alfredoolivasofficial, @lospasosdejulion

Más allá de su carrera artística, fue señalado en 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente actuar como prestanombres de Raúl Flores Hernández, alias “El Tío” y vinculado con Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Esta acusación llevó a la inclusión del cantante en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en español), lo que resultó igualmente en la congelación de sus activos y la suspensión de sus actividades en territorio estadounidense.

En 2018, las autoridades estadounidenses también sancionaron a Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez” y promotor musical de Julión, por presunto lavado de dinero para el CJNG y Los Cuinis, a través de la empresa Gallística Diamante .

"Chucho Pérez" presuntamente lavaba dinero para el CJNG que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes a través de empresas de entretenimiento y representar a artistas como Julión Álvarez | Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Después de años de investigaciones y procesos legales, el cantante chiapaneco fue eliminado de la lista negra de la OFAC en mayo de 2022. En una conferencia de prensa, expresó su alivio: “Mi nombre y persona fueron puestos a prueba y salimos victoriosos, fortalecidos”

Actualmente, el ha retomado sus actividades profesionales y busca reestablecer su presencia en plataformas digitales y escenarios internacionales.