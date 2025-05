Aparece supuesto hijo desconocido que Juan Gabriel habría tenido con su prima hermana: “Le robaron a mi padre”

El Congreso de EEUU agregó a su acervo histórico el tema "Amor eterno", una de las composiciones más emblemáticas del 'Divo de Juárez'. Foto: Juan Gabriel, FB

Una nueva controversia sacude el legado del fallecido cantante Juan Gabriel. A ocho años de su muerte, un hombre identificado como Joe García apareció públicamente asegurando ser hijo biológico del ídolo mexicano, producto de una relación con su prima hermana. Ahora, exige ser reconocido legalmente y obtener parte de la millonaria herencia del artista.

El testimonio fue difundido por el programa Ventaneando, donde se presentó un audio en el que García entabla una conversación telefónica con Guillermo Pous, quien fuera abogado de Juan Gabriel.

En dicha llamada, el presunto hijo no reconocido afirma que durante años desconoció la identidad de su padre y que fue hasta la muerte de su madre cuando descubrió la verdad.

ARCHIVO - El cantautor mexicano Juan Gabriel durante su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 10 de abril de 2015. La grabación de Juan Gabriel de "Amor eterno" de 1990 será incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso se anunció el martes 16 de abril de 2024. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

“Hola, buenas noches, he tratado de comunicarme con usted señor Pous... Usted conoce a mi padre como Juan Gabriel, mire la primera vez que yo fui a buscar a mi padre casi muero y luego la segunda vez que ya fue en 2014 a él le comentaron que estaba muerto”, explica Joe García en el audio compartido por el abogado al programa de espectáculo.

Sin embargo, en el mismo audio, el presunto nuevo hijo del “Divo de Juárez” hace una revelación impactante. Aclara quienes son sus padres y por qué llegó a este mundo.

Joe García, supuesto hijo de Juan Gabriel. (Captura: Ventaneando)

“Mi mamá es prima hermana de mi papá. Mi mamá y mi papá cuando eran jóvenes me tuvieron a mí por accidente”, expresa García en el audio.

Según su versión, Juan Gabriel nunca lo buscó porque fue informado erróneamente de que había fallecido. Además de relatar su historia personal, García cuestionó el manejo del testamento de Juan Gabriel, el cual dejó como único heredero universal a su hijo Iván Aguilera, algo que considera injusto.

La respuesta de Guillermo Pous fue tajante. El abogado defendió la legalidad del testamento y afirmó que no hay posibilidad alguna de modificarlo.

"No tengo dinero" alcanzó dos millones de copias vendidas (Juan Gabriel)

“Iván Aguilera fue heredero universal en su testamento y por eso se quedó con la herencia, no hay más”, explicó. “No hay ninguna duda en el testamento, no hay ninguna duda de que el heredero universal era Iván Aguilera y no hay ninguna duda de que las cosas se hicieron conforme a toda la ley. Se lo estoy diciendo porque va a perder el tiempo como todas esas personas que quisieron demandar a la persona beneficiada. Lo único que se hizo fue respetar la voluntad de don Alberto”.

No obstante, Joe García también asegura que para él en la muerte de su padre hubo muchas cosas extrañas. Razón por la que busca hacer justicia: “Quiero pelear por mi papá porque siento que le han robado”.

Hasta el momento, Iván Aguilera no ha emitido ningún comentario público respecto a esta nueva reclamación, pero el caso se suma a la larga lista de personas que, tras la muerte de Juan Gabriel, han asegurado tener lazos familiares con él.