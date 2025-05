Olga Breeskin revela que fue esclavizada durante años por productor que “la compró y la vendió al mejor postor”

Olga Breeskin revela años de abuso y explotación bajo un productor que la mantuvo en condiciones de esclavitud (Foto: Twitter @TVNotasmx)

Olga Breeskin, reconocida violinista y exvedette mexicana, reveló en una entrevista que fue víctima de abuso y explotación durante siete años, un episodio que marcó profundamente su vida personal y profesional.

Según relató en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, un productor la “compró” y la mantuvo en condiciones de esclavitud laboral, personal y sexual.

Estas declaraciones han generado un fuerte impacto en el público y en el mundo del espectáculo, al tratarse de una figura emblemática de la industria artística mexicana.

De acuerdo con lo narrado por Breeskin, el episodio comenzó cuando llegó a Las Vegas por motivos familiares. Allí, sin saberlo, fue captada por un hombre que se dedicaba a explotar mujeres.

“Sin saber, me enredo con el productor... me había comprado durante 7 años”, confesó la artista.

La violinista mexicana describe cómo un hombre peligroso controló su vida profesional y personal durante siete años (Foto: Instagram @olgabreeskin)

Durante ese tiempo, no solo fue sometida a abuso físico y psicológico, sino que también fue revendida a otras personas, lo que la llevó a un estado de deterioro emocional extremo.

“Este tipo también me revendía al mejor postor... lo digo con mucha pena porque de ahí vino el deseo de morir”, expresó con dolor.

Amenazas y terror: así fue sometida Olga Breeskin

La violinista explicó que el miedo y las amenazas constantes fueron factores determinantes para no denunciar ni abandonar la relación abusiva. Según sus palabras, el productor era un hombre peligroso, lo que la mantenía en un estado de completa sumisión.

“No tenía opción porque era un asesino… cuando estás en plan de esclava no tienes voluntad propia”, afirmó.

En Las Vegas, Olga Breeskin fue captada por un productor que revendía mujeres, según su testimonio (Foto: Cuartoscuro)

Además, señaló que muchas veces fue juzgada por no haber salido antes de esa situación, pero subrayó que quienes la criticaron no entendían el contexto en el que vivía. “Que se pongan en el pellejo de una mujer comprada a los 40 años… y no sabe nada”, declaró.

Breeskin también reflexionó sobre el impacto emocional que esta experiencia tuvo en su vida, marcando su visión del mundo y de las relaciones personales. A pesar de su destacada trayectoria musical, estos episodios oscuros dejaron cicatrices profundas en su vida.

"No tenía opción porque era un asesino", declaró Breeskin sobre el temor que le impidió huir de su abusador (Impresión de pantalla)

En la entrevista, hizo un llamado a las nuevas generaciones para evitar que otras personas pasen por situaciones similares. “No quiero que nadie más pase por esto. El cuerpo no es un instrumento para hacer dinero”, concluyó.

Las declaraciones de Olga Breeskin han provocado una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores y figuras del medio artístico han expresado su solidaridad con la violinista.