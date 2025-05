Papás de Octavio Ocaña se separan a cuatro años de la muerte del actor de Vecinos: “nunca volvió”

Se sabe que el actor de "Vecinos" y su mamá eran muy unidos. (Fotos: Instagram/@analuciaocaa)

Ana Lucía, mamá de Octavio Ocaña, reveló en una entrevista para Mich Rubalcava la separación definitiva de su esposo, pese a que la familia se ha mantenido muy unida en la búsqueda de la justicia tras la muerte del actor.

Desde hace algunas semanas, se comenzó a rumorar que la pareja se separaría, pues la mamá del fallecido actor compartió un enigmático mensaje que desató especulaciones:

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, 34 años me convencí que el deber ser era que lo que empieza nunca debe terminarse”.

Sin embargo, la confirmación ocurrió hasta hace unas horas en el programa de YouTube, donde la señora reveló que durante los últimos meses luchó por su matrimonio con la esperanza de que su esposo se diera cuenta de los errores que cometió.

“Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas”, explicó.

Y agregó: “Sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo, pero creerme ese cuento, pues no”.

Papás de Octavio Ocaña se separan por presunta infidelidad.

Además de compartir lo que vivió durante el último año, se sinceró sobre la dinámica que tenía en su matrimonio, pues en múltiples ocasiones la agredió físicamente y tenía comportamientos machistas y manipuladores, situación que la llevó hasta el hospital en una ocasión.

“Al día de hoy, no es el señor que era antes, se ha vuelto más agresivo, cuesta trabajo hablar con él. Me evade, me manda dinero a cuenta gotas. El señor es muy violento y se volvió más violento desde la muerte de Octavio”, reveló.

Por otra parte, explicó que desde hace un tiempo Octavio Pérez, su esposo, ya no vive en su hogar, pues se fue con una mujer que anteriormente trabajó como empleada doméstica y la considera una oportunista, pues espera que su expareja la mantenga a ella y a su familia.

“El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente, me está costando mucho trabajo. Se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento”, sentenció.

Mamá del actor confirma la separación de su esposo.

Por el momento, el padre del actor de Vecinos no ha reaccionado a las declaraciones de la señora Ana Lucía Ocaña, pero su hija, Bertha Ocaña, confesó que apoya completamente a su mamá, pues ha sido testigo de los comportamientos de su papá.