A punto de cumplir un año de casados, Ángela Aguilar aparece con nuevo tatuaje dedicado a Christian Nodal

Christian Nodal elogia el nuevo álbum de Ángela Aguilar, destacando su madurez artística (Foto: Jesús Avilés)

A pocos meses de celebrar su primer aniversario de matrimonio, Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan siendo el centro de atención tanto por su vida personal como por sus proyectos artísticos.

Según informó el programa Ventaneando, el cantante expresó su orgullo por el reciente lanzamiento del nuevo álbum de su esposa, destacando el nivel de madurez artística que refleja el trabajo.

Durante una entrevista, Nodal comentó que el disco fue desarrollado íntegramente por Ángela, lo que, en sus palabras, permite a los oyentes “sentirla” de una manera más profunda.

La reacción de Nodal a su canción con dedicatoria

En el marco de esta conversación, Nodal también compartió su reacción al escuchar por primera vez la canción “El Equivocado”, uno de los temas incluidos en el álbum. Según relató, la letra de la canción lo conmovió profundamente, al punto de sentirse identificado con ella, aunque Ángela no confirmó si estaba dirigida específicamente a él.

Ángela Aguilar desarrolla íntegramente su disco, proyectando una conexión personal con los oyentes (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

“Cuando me mostró la canción de ‘El Equivocado’, me tocó profundamente el corazón. No me dijo, ‘es para ti’, pero... me quedó el saco. Entonces me lo puse”, comentó entre risas.

Además, reveló que su esposa le propuso participar en el video musical del tema, una idea que aceptó con entusiasmo. El videoclip incluye escenas íntimas de unas vacaciones recientes que la pareja disfrutó a bordo de un yate en aguas mexicanas.

Nodal habló sobre la evolución de su relación con Ángela, asegurando que el amor entre ambos sigue fortaleciéndose con el tiempo. “Yo sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio, creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y va encarrilado por un buen camino”, afirmó el cantante.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre los planes para su aniversario, sus declaraciones reflejan una etapa estable y feliz en su matrimonio. Cabe recordar que su unión generó gran atención mediática desde el inicio, especialmente por la polémica separación de Nodal con la cantante argentina Cazzu poco antes de formalizar su relación con Ángela.

El pequeño guiño a una canción de Christian Nodal

Por otro lado, la atención de los seguidores de Ángela Aguilar se centró recientemente en un detalle que apareció en el video musical de “El Equivocado”. Durante un breve momento, se puede observar un nuevo tatuaje en el hombro izquierdo de la cantante, donde se lee la palabra “amé” en letras pequeñas.

Este detalle ha generado especulaciones entre los fanáticos, quienes lo relacionaron con una canción de Nodal que lleva el mismo título. Aunque Ángela no ha confirmado ni desmentido los rumores, muchos consideran que se trata de un gesto romántico hacia su esposo.

Un tatuaje en el hombro de Ángela Aguilar desata rumores por su conexión con Nodal (Recorte)

No es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar realiza un gesto similar. Al inicio de su relación con Nodal, se tatuó las iniciales del cantante en el dedo anular izquierdo, lo que también generó comentarios en redes sociales. Este tipo de acciones ha llevado a los seguidores de la pareja a aplaudir la manera en que ambos expresan su amor públicamente.