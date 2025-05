Por karaoke con corridos del CJNG, Los Alegres del Barranco enfrentan dos nuevas investigaciones en Jalisco

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) informó este lunes que abrió dos nuevas carpetas de investigación contra el grupo de música regional mexicana Los Alegres del Barranco, luego de que durante presentaciones públicas en Cihuatlán y Tequila fueran proyectadas en sus pantallas las letras de corridos dedicados a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos por los que se les investiga ocurrieron el sábado 3 y domingo 4 de mayo, y se suman a una indagatoria anterior ya judicializada por una actuación previa de la agrupación en Zapopan, el pasado 29 de marzo, donde proyectaron la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante la interpretación del corrido “El del Palenque”.

Arman narcokaraoke

Los Alegres del Barranco hacen karaoke de "El del Palenque", que alude a El Mencho, líder del CJNG. (TikTok: aramat_garmon)

La agrupación sinaloense, conocida por interpretar narcocorridos, no cantó directamente los temas en cuestión, pero sí los ejecutó instrumentalmente mientras las letras completas eran proyectadas en pantallas gigantes.

Esta estrategia —bautizada en redes como "narcokaraoke“— busca evadir restricciones legales dejando que el público entone las canciones, sin que los músicos pronuncien una sola palabra.

Estas acciones fueron observadas en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán, el sábado 3 de mayo, y al día siguiente en el Lienzo Charro Mario Orendain, en el municipio de Tequila.

En ambos conciertos, los asistentes corearon las letras de los temas “El del Palenque” y “El Doble R”, dedicados, respectivamente, a El Mencho y a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, jefe regional del CJNG en Michoacán, Colima y Jalisco.

Los Alegres del Barranco hacen karaoke de "El Doble R", que alude a uno de los líderes del CJNG. (Tiktok: LatinUs)

Los videos del público participando activamente en la interpretación de estas canciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que llevó a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social a iniciar las carpetas de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de denuncia formal.

¿Cómo empezó todo?

El grupo musical ya enfrenta una causa penal iniciada el 29 de marzo, cuando durante su presentación en el Auditorio Telmex de Zapopan, proyectó imágenes de “El Mencho” en pantallas mientras interpretaba el mismo tema, “El del Palenque”. La Fiscalía considera ese acto una posible apología del delito, ya que el corrido hace alusión directa a un líder criminal de alto perfil.

Los músicos fueron citados inicialmente a declarar el 17 de abril, pero no se presentaron. En un segundo citatorio, decidieron guardar silencio. Ahora están citados nuevamente para comparecer este martes 6 de mayo, a las 9:30 horas, ante el Juzgado 16 de Puente Grande, como parte del proceso judicial ya en curso.

Tras la polémica generada por el concierto en Zapopan, Los Alegres del Barranco publicaron un mensaje en redes sociales ofreciendo disculpas: “Jamás fue nuestra intención generar controversia, mucho menos causar ofensa. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”, escribieron.

Los Alegres del Barranco cantaron el narcocorrido "El del Palenque", dedicado al Mencho (Foto: Especial)

No obstante, el grupo volvió a presentar canciones de contenido similar semanas después. El 26 de abril, durante su show en la Feria de la Piña de Villa Purificación, volvieron a interpretar la canción.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha declarado: “Queremos saber por qué promovieron ese tipo de valores o ensalzaron a un líder criminal. (...) No está prohibido que toque ningún grupo en Jalisco. Lo que estamos proponiendo que se prohíba es que se haga apología del delito”.

A raíz de la controversia, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de ingreso a los integrantes de la agrupación, lo que les impide realizar presentaciones en ese país. A pesar de ello, Los Alegres del Barranco continúan con su gira “Los Señores del Corrido”, presentándose en ferias regionales y plazas del país.

El marco legal: ¿apología o expresión artística?

De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, la apología del delito —cuando se exalta o promueve un hecho delictivo— puede sancionarse con penas de uno a seis meses de prisión, incluso si el delito en cuestión no se consuma. En caso de que la apología derive en la comisión de un delito, el provocador podría recibir la misma pena que un partícipe directo.

La banda mexicana proyectó imágenes del líder del CJNG durante conciertos en Jalisco y Michoacán; Estados Unidos les revocó las visas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía de Jalisco ha sostenido que, aunque los músicos no canten las letras ni proyecten imágenes explícitas, el hecho de ejecutar el corrido y mostrar su letra completa en conciertos públicos constituye un acto deliberado para enaltecer figuras delictivas y, por tanto, un posible delito penal.

El caso de Los Alegres del Barranco, junto a otras polémicas como la de Luis R. Conriquez, ha abierto un debate jurídico y cultural sobre los límites entre la libertad de expresión artística y la responsabilidad penal por promover mensajes delictivos.

Hasta ahora, la agrupación no ha emitido nuevos pronunciamientos públicos. Su comparecencia del martes podría ser clave, pues incluso se ha mencionado que si no asisten podrían girarse órdenes de aprehensión en su contra; aunque el delito no amerita prisión preventiva, sí se persigue penalmente.