“No se meta en esos temas”: Pedro Sola recibe advertencia por criticar programas sociales, revela Ana María Alvarado

El programa Ventaneando lleva 29 años al aire CRÉDITO: (Mar L./Infobae México)

En un hecho inesperado, Pedro Sola se convirtió en tema de conversación durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La semana pasada, la mandataria reaccionó a una controvertida propuesta hecha por el conductor de Ventaneando, quien sugirió en X (antes Twitter) que solo las personas que pagan impuestos deberían tener derecho a votar.

Según Sola, esta medida contrarrestaría el clientelismo, ya que, a su juicio, “los que votan son los que reciben limosna del gobierno y votan por ellos”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el debate que desató el comentario del comunicador, Sheinbaum desestimó sus argumentos: “Ya no saben ni qué decir, la verdad. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Hay mucha ignorancia y, segundo, mucho racismo y clasismo”.

En respuesta, durante la emisión del 1 de mayo, Pedro Sola lanzó una dura crítica hacia las políticas sociales del oficialismo, en particular a los programas del Bienestar, emblema de Morena: “En este país, desgraciadamente, se premia la flojera. A los que no trabajan se les da dinero... a los ninis, a los no sé qué, y se les fomenta la flojera”, indicó el conductor, respaldado por Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez.

Conductores de Ventaneando lanzaron una dura crítica a los programas sociales. Crédito: Ventaneando, YouTube

A pesar del apoyo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, la periodista Ana María Alvarado reveló que la polémica tuvo repercusiones dentro de TV Azteca. Durante una transmisión en su canal de YouTube, la conductora de Sale el Sol aseguró que Pedro Sola fue apercibido.

“Sí, le hablaron (para decirle) que mejor no se metiera en esos temas. Que puede opinar lo que quiera, pero que ya no se meta con cuestiones políticas, aunque fue apoyado por Ricardo Salinas Pliego”.

Alvarado señaló que personas de distintos niveles en TV Azteca pidieron a Pedro Sola ser más moderado, ya que toda polémica vinculada a Ventaneando suele relacionarse directamente con Pati Chapoy: “No afecta solo a él, sino a Ventaneando, porque lo que se dice en Ventaneando luego se lo terminan achacando a Pati”.

La titular de Ventaneando, quien además de validar los comentarios de Pedro Sola propuso una iniciativa de ley para que personas mayores de 70 años dejen de pagar impuestos, no habría recibido ninguna recomendación de parte de directivos.

No es la primera vez que Pedro Sola genera polémica por sus opiniones políticas. (Foto: @tiopedritosola, X)

Pedro Sola continúa lanzando dardos contra el oficialismo

Pese a la advertencia, Pedro Sola no ha moderado sus críticas al oficialismo. Tras ser aludido por la presidenta Sheinbaum, compartió un video donde respondió: “Ella se refiere al IVA, que nadie se puede librar. Para pagar el IVA no requieres cédula fiscal; los que trabajamos pagamos impuestos sobre los ingresos, los que ahorramos pagamos impuestos sobre los dividendos, y así”, escribió el popular presentador.