Luisa María Alcalde aclara si Morena eliminó la prohibición de realizar campañas anticipadas de sus lineamientos éticos

Luisa María Alcalde Luján aclaró si la conducta fue o no considerada por el Consejo Nacional (Foto: Diego Simón Sánchez/ CUARTOSCURO.COM)

Tras la más reciente reunión del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la Ciudad de México (CDMX), el partido aprobó los lineamientos éticos que deberán seguir sus integrantes. No obstante, hubo polémica sobre la supuesta eliminación del impedimento para realizar actos de campaña anticipada a quienes buscan un cargo de elección.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, aclaró que la conducta, por la que llegó a ser señalada la senadora Andrea Chávez, no fue eliminada de los lineamientos éticos del partido. En ese sentido, aclaró en qué sección se ubica la prohibición.

"Hoy en la mañana le volvieron a preguntar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo si habíamos eliminado la prohibición de los actos anticipados de campaña en los ‘Lineamientos éticos’ acordados por unanimidad en el Consejo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Eso es absolutamente falso“, fue el mensaje que escribió en su cuenta verificada de la plataforma.

La senadora morenista, Andrea Chávez, presuntamente utilizó ambulancias para promover su imagen con miras a la elección por la gubernatura de Chihuahua en 2027 (X/@AndreaChavezTre)

Morena no eliminó la prohibición de realizar campañas anticipadas de sus lineamientos éticos

En un documento mostrado por la presidenta del CEN de Morena se observa que sí contemplaron la prohibición de cualquier acto anticipado de campaña dentro del numeral V, correspondiente a los “Valores democráticos”.

“Se prohíben los actos anticipados de campaña y se rechaza toda práctica de la vieja política, como el acarreo, el reparto de despensas, la manipulación y la coacción del voto”, se lee.

En tanto, en el apartado correspondiente a las “Conductas contrarias a los principios del movimiento”, el punto número seis señala que no está permitido:

“Utilizar recursos públicos, programas de bienestar o esquemas de financiamiento privado para promover la imagen de una persona servidora pública y posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía con fines político - electorales fuera de los tiempos legales de precampaña o campaña, o para influir de cualquier forma en la equidad de una contienda electoral”.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de campaña anticipada (Gobierno de México)

Cabe recordar que, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México fue cuestionada sobre el motivo por el cual habrían omitido dicha conducta de los lineamientos a pesar del envío de su carta al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“Sí se aprobó, eh. Eso me lo preguntaron ayer. Pregunté ahí, al equipo, que “¿por qué decían eso?”, y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, eh, sí se aprobó“, señaló Sheinbaum Pardo.