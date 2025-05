Sheinbaum alerta por falso programa “Casa por Casa” de CFE: “no existe”

Es falso el programa 'Casa por casa’, ya que la CFE no cobra por adeudos de electricidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó sobre una campaña falsa en redes sociales denominada “Casa por casa” supuestamente manejada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La mandataria aclaró que dicho programa no existe, ya que la CFE no realiza visitas domiciliarias para cobrar adeudos, “es falso, no existe ese programa”, afirmó Sheinbaum.

Por igual reiteró que en redes, hay muchas noticias falsas y que el programa apócrifo lo están tomando como si el gobierno estuviera obligando a la gente a pagar.

Ante esta situación, se comprometió a llamar a la titular de la CFE, Emilia Calleja Alor para que de una explicación precisa sobre esta situación.

Mientras Sheinbaum Pardo aprovechó para explicar que el programa legítimo que promueve la CFE es en la capital de Baja California, Mexicali, es “Sol del Norte”, cuyo objetivo es fomentar el uso de paneles fotovoltaicos.

Asimismo, destacó el programa “Justicia Energética”, que se implementa en todo el país y ha destinado mayores recursos para que se vean beneficiadas las comunidades marginadas del estado de Durango, entre otras regiones.

Va por Unificación de la CFE

El gobierno de Claudia Sheinbaum va por la unificación de CFE y Pemex (REUTERS/Daniel Becerril)

Con respecto a las reformas contra la Reforma Energética que se aprobó en administraciones pasadas, la presidenta mexicana dijo que en el caso de la CFE, esta fue dividida en subsidiarias con el objetivo de privatizarlas al igual que Pemex y como en 40 filiales, “cada una tiene su propio consejo de administración”.

“Con las nuevas leyes, se busca que la CFE y Pemex se conviertan otra vez en empresas públicas del Estado e ir quitando las subsidiarias con cuentas claras y transparentes y dejar que haya tanta dispersión”, expresó la presidenta.

Asimismo, hizo hincapié en que el objetivo de su gobierno durante el sexenio es alcanzar 25 mil megawatts adicionales de capacidad de generación eléctrica, una meta que, destacó, donde muy pocos países en el mundo tienen ese programa, ya que en Estados Unidos y Japón es muy complicado porque no están produciendo mucha energía eléctrica.

Por último, dijo que la generación de electricidad adicional se lleva a cabo en mayor parte con energías renovables.