Pese a conflictos, Mariana Ochoa se ve sobre el escenario junto a OV7 en su madurez: “Como Mocedades”

Mariana Ochoa expresa su deseo de reconciliación con los integrantes de OV7 tras conflictos internos (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

La cantante Mariana Ochoa, conocida por su trayectoria en el grupo OV7, expresó su deseo de que las diferencias surgidas entre los integrantes de la agrupación puedan resolverse en el futuro.

Durante una entrevista en Guadalajara, la artista afirmó que, a pesar de los conflictos recientes, sigue considerando a sus compañeros como una familia y no descarta una futura reunión, comparando su visión con la longevidad de grupos como el español Mocedades.

De acuerdo con las declaraciones de Ochoa, los problemas dentro de OV7 se originaron por una deuda que generó tensiones entre los integrantes.

Aunque las fechas de pago fueron acordadas y el asunto financiero se resolvió, la cantante reconoció que quedaron cicatrices emocionales en la amistad.

Mariana Ochoa no descarta una reunión futura con OV7, inspirándose en el legado de Mocedades (Foto: Instagram/@soymarianaochoa)

“Fue un episodio, un encuentro de la vida, y creo que las situaciones que están pendientes pueden solucionarse. En todas las entrevistas donde me lo han preguntado, he sido clara: hubo un problema. Se trataba de una deuda, se acordaron fechas de pago, y se resolvió. No se cerró del todo, porque hay cicatrices que quedan de la amistad, de esos momentos en los que uno dice ‘me fallaron’”, afirmó.

Además, destacó que este conflicto fue más mediático que personal, subrayando que las diferencias no han destruido el vínculo que los une.

Mariana comparó la situación con las dinámicas familiares, explicando que, como en cualquier familia, los desacuerdos son inevitables, pero no definitivos.

“Siempre hemos sido una familia. A la gente le sorprendió ver un aparente rompimiento, pero seguimos siéndolo. En todas las familias hay diferencias. Como cuando tu mamá deja de hablarle a la tía Juanita por un comentario... y después las cosas se arreglan. Así funciona”, comentó.

Los problemas en OV7 se originaron por una deuda que dejó cicatrices emocionales entre los miembros (Foto Cuartoscuro)

A pesar de los momentos difíciles, Ochoa se mostró optimista sobre el futuro del grupo.

“Yo sí me veo en un futuro con OV7, como Mocedades, a quienes admiro mucho. Somos una familia y tenemos un gran legado: lo que hicimos durante 30 años es muy valioso”, expresó.

Estas palabras reflejan su intención de mantener viva la historia y el impacto que la agrupación ha tenido en la música pop en español con temas como Vuela más alto y Te quiero tanto, tanto.

Mientras tanto, Mariana está enfocada en sus proyectos personales y promocionando su nuevo sencillo, titulado El remolino.

Según explicó, este periodo le ha permitido dedicarse a actividades que disfruta plenamente y bajo sus propios términos. “Estoy aprovechando para hacer lo que me gusta, a mi manera”, aseguró.

El grupo español Mocedades lleva en activo más de 50 años, aunque ha tenido muchos cambios de integrantes a lo largo de su historia| Foto: cortesía Mocedades

Las declaraciones de Mariana Ochoa no solo ofrecen una perspectiva sobre los conflictos internos de OV7, sino que también dejan abierta la posibilidad de una reconciliación y un eventual regreso del grupo a los escenarios.

Con más de tres décadas de trayectoria, OV7 sigue siendo una de las agrupaciones más emblemáticas de la música en español, y sus seguidores mantienen la esperanza de volver a verlos juntos en el futuro.