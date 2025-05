¿Luis R. Conriquez ha cantado para el narco? Esto respondió sobre fiestas privadas y “El Chapo”

El cantante de corridos bélicos explicó cómo surgió su tema más famoso, “JGL”, de "El Chapo". (Anayeli Tapia/Infobae)

En medio del intenso debate público sobre los corridos y cuál es su relación con las figuras del crimen organizado sobre los que canta, Luis R. Conriquez, se ha convertido en una figura central del fenómeno del regional mexicano.

La reciente polémica ha escalado a tal grado que algunos artistas del regional mexicano, como Los Alegres del Barranco, han enfrentado la revocación de visas en Estados Unidos tras proyectar imágenes de “El Mencho” en sus conciertos. En México, gobiernos de diversos estados han comenzado a prohibir presentaciones que incurran en la apología del delito, haciendo que la figura de Conriquez ha quedado bajo la lupa.

Ahora, el cantante decide hablar con claridad. En entrevista con Adela Micha, respondió por primera vez a las preguntas más directas: ¿ha cantado para narcos? ¿Conoció a El Chapo Guzmán? ¿Recibe temas encargados por grupos criminales?

“Yo no conozco a nadie”

El cantante abordó diversas polémicas que lo han rodeado. (Captura de pantalla)

Durante la entrevista, Conriquez fue cuestionado sobre si llegó a conocer personalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán, o si alguien de su círculo lo ha contactado, esto a raíz de uno de sus corridos más famosos que tienen al exlíder del Cártel de Sinaloa como protagonista: JGL.

Ante ello, el cantante negó cualquier tipo de relación y explicó que su trabajo como intérprete no lo vincula con los protagonistas de las historias que canta: “Nunca me hablaron ni de parte de él, la neta, ni de parte de conocer a nadie... Yo no conozco a nadie. Yo soy cantante ideal”, afirmó.

Aunque muchos de sus corridos relatan episodios ligados a figuras del narcotráfico, Conriquez aclaró que él no los compone, y que muchos de los temas que graba le son enviados por compositores o colegas de la industria. Su interés, dijo, está en la melodía y el impacto narrativo, no en la identidad de quien la haya inspirado.

“Me mandaban los temas… ‘¿De quién es?’ —‘De tal cártel’. Bueno. Y este también me gustó. ‘¿De quién?’ —‘De este otro’. A mí me gustaban los temas, no por quién sean, pues", aclaró.

El caso de “JGL”

(Captura de pantalla)

Uno de los ejemplos más representativos es el tema “JGL”, interpretado junto a La Adictiva, que le valió el premio a “Corrido del Año” en los Premios de la Radio 2022. La canción hace referencia directa a Joaquín “El Chapo” Guzmán, sus hijos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el juicio en Nueva York y el operativo fallido del “Culiacanazo” en 2019, cuando fue liberado Ovidio Guzmán López tras su breve detención.

Conriquez contó que no escribió la canción, sino que La Adictiva se la envió, y que fue la fuerza de la letra y su ritmo lo que lo convenció de grabarla. “A la primera escuchada se me quedó pegado en la cabeza”, recordó. Grabó la voz en Mazatlán y filmó el video el mismo día.

“Es la historia de un personaje. Pero no, fíjese, nada. Nunca me hablaron ni de parte de él, ni de conocer a nadie”, comentó a Micha.

Aseguró que el impacto de la canción fue tal que incluso su madre —quien no es aficionada a los corridos— quedó fascinada con el tema.

¿Fiestas con narcos?

El cantante sonorense Luis R. Conriquez enfrentó la furia del público en Texcoco tras anunciar que no cantaría narcocorridos por disposición estatal; los asistentes pedían temas como “Presidente” y “El Búho”. (Instagram: Luis R. Conriquez)

Uno de los aspectos que más alimentan la especulación sobre los artistas del regional mexicano es su participación en fiestas privadas, un tipo de evento que no se anuncia públicamente y que en muchos casos ha sido vinculado a celebraciones de figuras del crimen organizado.

Conriquez reconoció que ha sido contratado para ese tipo de presentaciones, pero fue enfático al decir que no sabe quién lo contrata y que nunca pregunta.

“Me ha tocado ir a cantar a fiestas privadas, pero... dice uno: ‘Cayó una privada, ¿para dónde? Ah, para Querétaro. Fierro, vámonos’. No le voy a decir: ‘Ey, ¿a quién le vamos a tocar?’, porque uno va a ganarse un peso, uno va a cantar, ¿no?”

Agregó que su función en esos eventos es la misma que en cualquier escenario: subir, cantar y retirarse. Dijo que nunca ha sido presionado para tocar cierto repertorio y que no se involucra con los detalles del anfitrión.

En defensa del género, sostuvo que los corridos no deben verse como una glorificación del crimen, sino como un retrato de contextos sociales reales: “Los corridos son una historia del pueblo, una historia de algún personaje”, dijo.

También enfatizó que el elemento “bélico” de una canción no necesariamente radica en su letra, sino en la fuerza de su sonido: “Ya con la tonada se siente bélica la canción. No ocupa decir nada”.