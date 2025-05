Luis R. Conriquez desmiente rumores y revela que EEUU ya le aprobó la visa

Luis R. Conriquez habló de su situación en EEUU. (Ocesa Prensa)

En un momento en que la industria del regional mexicano enfrenta crecientes restricciones en México por la difusión de narcocorridos, el cantante Luis R. Conriquez confirmó que el gobierno de Estados Unidos ya le aprobó la renovación de su visa de trabajo, despejando los rumores que circularon sobre una posible negativa.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el artista sonorense explicó que el trámite migratorio ya fue concluido favorablemente: “Fíjate que nosotros estamos con lo de la visa, con la renovación, ya nos la aprobaron, estamos esperando que nos llegue”, afirmó el cantante.

Su declaración contrasta con versiones difundidas el 4 de abril por la influencer Chamonic, quien aseguró que al intérprete de Si no quieres no aún no se le había otorgado el documento y que debía acudir a una entrevista consular.

“Me acaban de confirmar que no se le ha dado su visa de trabajo”, escribió Chamonic en su cuenta de Instagram. En esa misma publicación, la influencer señalaba que otros artistas del género, como Los Alegres del Barranco, estaban enfrentando situaciones similares por presunta apología del crimen en sus presentaciones.

La canción se lanza en medio de la polémica por restricciones a los corridos bélicos. (Captura de pantalla)

Después se confirmó la revocación de visas a Los Alegres del barranco, esto luego de que proyectara en conciertos imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luis R. Conriquez dejó claro que su situación es distinta. Aunque reconoció que no tiene plena certeza sobre cómo aplica la libertad de expresión para artistas extranjeros en Estados Unidos, expresó confianza en que podrá interpretar libremente su repertorio.

“Allá [en Estados Unidos] no han restringido, no nos agrada para nada lo que está pasando [de prohibiciones en México], pero ¿qué hacemos? Los artistas que están cantando allá ya están cantando corridos”, afirmó en entrevista.

Cabe apuntar que Luis R. Conriquez tiene varias presentaciones programadas en Estados Unidos. Su gira incluye más de una docena de fechas en ciudades como Detroit, Seattle, Fresno, Chicago, San Antonio y El Paso, donde espera interpretar libremente su repertorio.

Cuenta qué pasó en Texcoco

La polémica sobre los corridos escaló a nivel nacional tras el incidente del pasado 11 de abril en la Feria del Caballo de Texcoco, cuando en el Palenque fanáticos destruyeron instrumentos y equipo técnico al enterarse de que Luis R. Conriquez no interpretaría corridos durante su presentación.

En la feria de Texcoco, su presentación en el Palenque terminó en destrozos. x/elminiquince15

En entrevista con Adela Micha, el intérprete de regional mexicano ofreció su versión completa de los hechos, reconociendo que anticipó la reacción del público y que no supo comunicar a tiempo la restricción impuesta por las autoridades.

“Yo ya lo sentía... nunca me ha pasado, pero yo sentía que iba a pasar eso”, dijo Conriquez al referirse al momento en que los asistentes comenzaron a lanzar objetos al escenario y a destruir su equipo de audio e instrumentos musicales.

El cantante explicó que, previo al concierto, un representante del gobierno del Estado de México lo hizo firmar un documento en el que se establecía que cantar corridos —en particular aquellos que pudieran considerarse apología del crimen— implicaría una sanción de hasta seis meses de prisión.

“Me decía el encargado: ‘No vaya a cantar corrido porque va a acabar en el tanque’. Y yo le dije: ‘No se preocupen, no voy a cantar corridos’”, relató.

Durante la presentación, que duró aproximadamente una hora y cuarenta minutos, Conriquez interpretó un repertorio alternativo compuesto por covers y temas románticos, pero el público insistió en escuchar los corridos por los que es conocido.

Luis R. Conríquez. (Instagram)

“La gente estaba prendida, pero me pedían los corridos. Yo dije: ‘¿Saben qué? Toquen una canción, ya me voy. Abran cancha’. Y en lo que me fui, empezó el desmadre".

El artista reconoció que no advirtió al público con claridad desde el principio sobre la restricción que enfrentaba y lamentó que eso pudiera haber contribuido al enojo de los asistentes.

“A lo mejor yo tardé en poner: ‘Oigan, no voy a cantar corridos esta noche’. Y ellos han de haber dicho: ‘Nos está echando mentiras’. Pero no es culpa de ellos, a lo mejor yo no lo supe decir”, señaló.

A pesar del caos, expresó respeto y afecto por su audiencia en Texcoco, donde asegura haber cantado durante los últimos cuatro años sin incidentes.

Ante este panorama, el cantante aseguró que ya se encuentra en un proceso de transformación musical. Aunque reiteró su orgullo por ser un referente de los corridos bélicos, anunció que está preparando un disco de reguetón y que ha grabado recientemente duetos con artistas como Julión Álvarez, Memo Garza y Carin León.

“No le tengo miedo al cambio. Ya lo tenía pensado desde el año pasado. Empecé a mirar que había más movimiento comercial”, explicó.

También dejó claro que, para él, el elemento “bélico” no está necesariamente en la letra, sino en el ritmo y los arreglos musicales. Por ello, dijo que puede seguir interpretando canciones con ese estilo sonoro sin necesidad de incurrir en contenido explícito.

“Los corridos bélicos no es la letra, es el sonido. Ya con la tonada se siente bélica la canción. No ocupa decir nada.”