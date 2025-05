Hija de Lupillo Rivera pide oraciones para su padre tras abandonar ‘La Casa de los Famosos All-Star’ por salud

Lupillo Rivera rompió en llanto cuando anunció su salida del reality show. (Telemundo)

Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido en el medio artístico como Lupillo Rivera, abandonó La Casa de los Famosos All-Stars la noche del 30 de abril por problemas de salud.

De acuerdo con la información que compartió el propio cantante antes de salid, una situación médica de grado crítico lo llevó a tomar la decisión de abandonar el reality tras pasar 86 días en el juego.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encantar discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho”, se despidió entre lágrimas.

(Endemol Shine)

¿Qué enfermedad tiene Lupillo Rivera?

Tras salir por voluntad propia de la casa, el intérprete de regional mexicano se presentó en el foro donde se transmiten las galas para compartir detalles sobre lo sucedido; no reveló su padecimiento, pero habló sobre la muerte de un amigo cercano y lo difícil que fue para él tomar la decisión de abandonar el proyecto.

“A las dos semanas se me fue un gran amigo, que fue mi amigo 40 años, yo di mi palabra de quedarme, no me iba a salir (...) Soy una persona profesional y no me gusta fallar. Ha habido ocasiones en las que he tenido que cantar y mi papá velando a mi abuela, pero nunca he quedado mal. Nunca he sido una persona que ha dejado el trabajo tirado, eso me cala, no quiero que me pinten de esa manera”, dijo.

Hasta el momento, se desconoce más información respecto al estado de salud del Toro del Corrido.

Hija de Lupillo Rivera pide oraciones para su padre

Fue Lupita Rivera quien, a nombre de ella y sus hermanas, agradeció al público que apoyó a su padre desde que ingresó a La Casa de los Famosos All-Stars y pidió oraciones por su pronta recuperación.

“Familia: Queremos agradecerles de todo corazón por todo el apoyo, cariño y fuerza que le han brindado a mi papá, Lupillo Rivera, durante su tiempo en La Casa de los Famosos. Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá”, se lee en el comunicado.