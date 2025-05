Gints Zilbalodis quiere que veas Flow con tu mascota: “He visto varios videos de perros y gatos viéndola”

Gints Zilbalodis en la conferencia de prensa de Flow en la Ciudad de México. | Foto: Joel Cano, Infobae México.

Durante su visita a México para presentar Flow, su más reciente largometraje animado, el cineasta letón Gints Zilbalodis dejó claro que aunque prefiere que la gente vea su película en salas de cine, también celebra el poder del streaming por una razón muy particular.

En conferencia de prensa previa a la monumental función en el Zócalo capitalino —donde se congregaron más de 15 mil personas—, Zilbalodis reflexionó sobre cómo su obra se ha expandido a nuevas audiencias gracias a las plataformas digitales, y reconoció una ventaja inesperada de este formato.

“Lo bueno del streaming es que ahora puedes verla con tus mascotas, algo difícil en los cines. He visto muchos videos de gatos y perros viéndola, así que yo animaría a la gente a verla con sus mascotas”, dijo contento.

Y aunque mencionó que para él lo ideal sigue siendo que una película tenga su recorrido inicial en salas, no se cierra a otras formas de conexión con el público.

“Yo preferiría que la gente la viera en los cines. Pero creo que tenemos mucha suerte de tener las dos cosas. Creo que lo ideal sería empezar con el estreno en cines y creo que Flow no hubiera sido lo que es sin eso", comentó.

Gints Zilbalodis acude por primera vez a México para la proyección masiva de Flow en el Zócalo. | Foto: Joel Cano, Infobae México.

En México Flow fue una de las cintas animadas más taquilleras de la historia. Tan sólo en nuestro país la película recaudó $6.7 millones de dólares de los 26 totales que recolectó en las taquillas de todo el mundo.

A pesar de que para Zilbalodis la experiencia cinematográfica de la sala de cine es invaluable apuntó que le causa alegría que su obra pueda llegar a lugares donde no existió la oportunidad de verla en una gran pantalla.

“Ya que tuvo ese impulso en cines, me da gusto que ahora la gente tenga la posibilidad de verla también, tal vez en lugares donde podrían no tener la oportunidad. Así que, no sé, espero que la gente le dé una oportunidad”, comentó.

El día que Gints vio las nominaciones del Oscar con su mascota

Gints Zilbalodis, director de Flow, emociona a México con su tierna reacción al Oscar. (Cine Canibal)

Sus palabras no son casuales ni desconectadas de su propia historia personal con la película. Han circulado videos de Zilbalodis donde se muestra que cuando se enteró de que Flow había sido nominada a dos premios Oscar —Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional—, se encontraba en su habitación viendo las nominaciones y abrazó con cariño a su perro, quien estaba a su lado en ese momento tan especial.

Ese instante, íntimo y emocional, es parte de la sensibilidad con la que el director concibe tanto su obra como su relación con los animales, que no solo habitan la pantalla, sino también su vida cotidiana.

En ese sentido, la función gratuita en el Zócalo tuvo una particularidad que pareció hacer eco de sus palabras: varios asistentes acudieron con sus perros para ver la película al aire libre. Escenas de animales en pantalla y animales en el público, compartieron la misma atmósfera.

People watch a free screening of director Gints Zilbalodis' Oscar-winning animated featured film "Flow" at Zocalo square, with the Metropolitan Cathedral pictured in the background, in downtown Mexico City, Mexico April 30, 2025. REUTERS/Henry Romero

Al evento organizado en el corazón del Centro Histórico, acudieron poco más de 15 mil asistentes, según datos compartidos por el Gobierno de la Ciudad de México. El cineasta vivió el momento con cierto impacto.

“Verlos a todos ustedes aquí es abrumador. He tenido un recibimiento asombroso en México. Recordaré este momento por el resto de mi vida. Éste es un lugar, de verdad, muy especial”, dijo.