Declaran persona non grata a Ceci Flores en pueblo seri; buscadora denuncia amenazas

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora fue vetada por la Nación Comcaac tras acudir a Punta Chueca, donde encaró al hombre que acusa de desaparecer a su hijo. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades de la Nación Comca’ac, comunidad indígena seri ubicada en la costa de Sonora, notificaron oficialmente a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que ha sido declarada persona non grata en su territorio.

La decisión fue comunicada mediante una carta firmada el 28 de abril de 2025 por el gobernador tradicional Jesús A. Félix Segovia y el presidente del Ejido Desemboque de los Seris, Alberto Mellado Moreno. En el texto, las autoridades expresan que, en apego a su autonomía y a sus usos y costumbres, prohíben a Flores el ingreso a las comunidades Comca’ac sin una autorización expresa.

“Le informamos que usted ha sido declarada persona no grata dentro del territorio Comcaac, motivo por el cual tiene prohibido el ingreso a nuestras comunidades sin autorización expresa”, señala el documento difundido en redes sociales hasta este 30 de abril.

Ceci Flores respondió al veto en la comunidad indígena de Sonora. (Captura de pantalla)

También se establece que, de requerir colaboración para labores de búsqueda, deberá presentar una solicitud formal por escrito, la cual será evaluada por las autoridades comunitarias “conforme a nuestros procesos internos de decisión”.

Tras recibir la carta, Ceci Flores respondió públicamente con un mensaje en el que cuestiona la motivación detrás de la medida y acusa un presunto intento de encubrimiento por parte de los firmantes.

Flores también expresó su disposición a asumir las consecuencias de sus actos si eso la lleva a encontrar a su hijo: “Yo respeto sus costumbres como pueblo, pero ellos deberían de respetar el derecho que tengo de volver abrazar a quien parí. Esconder la muerte atrás de su historia, es una ofensa para la memoria de su comunidad; por eso les digo que enfrentaré cualquier consecuencia si eso me lleva a encontrar a mi hijo”, advirtió.

Ceci Flores encara a “El Comander”

El 29 de abril, un día antes de recibir la notificación oficial, Ceci Flores acudió a la comunidad de Punta Chueca, territorio Comcaac, para grabar un video frente a la casa de un hombre apodado “El Comander”, a quien identifica como el responsable de la desaparición de su hijo Marco Antonio.

Ceci Flores denuncia amenazas al encarar a El Comander, la persona que señala de ser el responsable de desaparecer a uno de sus hijos. (X: Ceci Flores)

Durante una entrevista con Azucena Uresti, transmitida el 30 de abril, Flores relató que mientras realizaba esa grabación fue intervenida por un hombre armado, vestido con ropa táctica, que la amenazó de muerte directamente, frente a elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal.

“Me dijo que me iba a matar como al Güero. El Güero es mi hijo. O sea, él participó en lo de mi hijo”, explicó.

Según su testimonio, el hombre que la amenazó es el padre del gobernador tradicional que firmó la carta de declaración de persona non grata. En el video se observa cómo una persona aparece detrás de Flores mientras ella lanza su mensaje en video. Tras el enfrentamiento verbal, presentó una denuncia formal.

“Yo no soy de las personas que me quedo callada. Tuvimos una conversación muy fuerte y terminé presentando una denuncia en su contra por amenazas de muerte”.

También denunció que una camioneta sin placas la persiguió y le cerró el paso al intentar retirarse del lugar, todo en presencia de elementos federales. Como consecuencia, le fue asignada seguridad reforzada en Sonora.

¿Quiénes son sus hijos desaparecidos?

Los hijos de Ceci Flores desaparecieron en 2015 y 2019. | Fernanda López-Castro / Facebook Madres Buscadoras de Sonora

Cecilia Flores ha hecho pública la desaparición de tres de sus seis hijos. Su lucha comenzó en 2015, cuando Alejandro Guadalupe Islas Flores, de 21 años, desapareció en Los Mochis, Sinaloa, tras mudarse para trabajar. Un mes después de establecerse en la entidad, un grupo de hombres lo interceptó mientras viajaba con su jefe, y desde entonces no se ha tenido noticias de él.

En 2019, sus hijos Marco Antonio, de 32 años, y Jesús Adrián, de 15, también desaparecieron. En este caso, Flores logró identificar al grupo criminal responsable e incluso confrontó personalmente a su líder, a quien amenazó para forzarlo a entregar a sus hijos.

“Si tú no me entregas a mis hijos, detrás de mí viene un cartel muy fuerte igual o peor que el tuyo, que va a matar a tu hija y toda tu familia para que sufras el infierno que sufro yo”, declaró a la BBC.

(X/@CeciPatriciaF)

Al día siguiente recibió una llamada que le indicaba acudir a un punto donde, como “regalo del Día de las Madres”, le entregaron a Jesús Adrián con vida. El adolescente le dijo que su hermano Marco también volvería pronto, pero eso no ha ocurrido hasta ahora.

La recuperación de Jesús Adrián fue un punto de inflexión: tras ese suceso, Ceci Flores formalizó la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que se ha convertido en una de las agrupaciones más activas en la búsqueda de personas desaparecidas en México.

A pesar del acoso, las amenazas y las restricciones legales impuestas por comunidades como la Nación Comcaac, Ceci Flores insiste en continuar la búsqueda de sus hijos. Su lucha se ha convertido en un símbolo para cientos de mujeres que enfrentan situaciones similares en todo el país.

“Voy a seguir adelante. Se lo dije a esa persona en su cara. Por más que me hagan esto, solo la muerte me puede detener. Mis hijos son mi vida, no me voy a rendir”, sentenció a Uresti.