Asesinan a Iván Morales Corrales, exagente que sobrevivió al helicóptero derribado por el CJNG en 2015

Morales Corrales sobrevivió al derribo de un helicóptero Cougar por parte del CJNG en Villa Purificación, Jalisco, el 1 de mayo de 2015. (@azucenau/@EnterateMor24)

Iván Morales Corrales, exsuboficial de la extinta Policía Federal y uno de los sobrevivientes del ataque en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero militar durante un operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue asesinado la mañana del martes 30 de abril.

Autoridades locales confirmaron que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Brisas, en el municipio de Temixco, Morelos. El ataque armado se registró alrededor de las 8:00 horas, cuando sujetos armados interceptaron la camioneta negra en la que viajaba Morales Corrales y una mujer.

Información dada a conocer por medios locales como El Diario de Morelos señala que los agresores circulaban en una camioneta Urban blanca, con la que bloquearon el paso del vehículo de Morales y abrieron fuego en al menos 15 ocasiones. Testigos dijeron a las autoridades que los atacantes huyeron corriendo hacia la avenida principal, donde los esperaban motocicletas para facilitar su escape.

Iván Morales Corrales, ex suboficial de la extinta Policía Federal y sobreviviente del derribo de un helicóptero por el CJNG en 2015, fue asesinado en Temixco junto a una mujer. (X/@LuisCardenasMx)

Paramédicos y elementos de seguridad que llegaron al lugar confirmaron que ambas víctimas habían muerto por múltiples heridas de bala. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente. La identidad de las víctimas se dio a conocer horas después del ataque.

Hasta el momento, no hay personas detenidas, pero según fuentes policiales citadas por El Universal, entre las líneas de investigación figura una posible venganza ligada a su trayectoria como exagente federal.

La fallida Operación Jalisco

La Operación Jalisco fue un despliegue federal ejecutado el 1 de mayo de 2015 por la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de capturar a “El Mencho”, líder del CJNG. Aquel día, un convoy de fuerzas especiales se movilizó hacia Villa Purificación, en la región Costa Sur del estado de Jalisco, donde presuntamente se encontraba escondido el capo.

El dispositivo contempló una operación aérea con la participación de al menos tres helicópteros, entre ellos un Cougar con matrícula 1009, que transportaba a 18 elementos entre personal militar y agentes federales. Uno de los pasajeros era Iván Morales Corrales, suboficial de la Policía Federal comisionado a la misión.

La mitad de la tripulación que viajaba en la aeronave de la Fuerza Aérea murió a causa del ataque. (Cuartoscuro)

Según narró Morales en una entrevista con Univisión en el 2023, el operativo fue altamente confidencial. A bordo del helicóptero no se les compartió información sobre los detalles tácticos de la misión, precisamente para evitar filtraciones. “Nosotros no llevábamos comunicación para nada, por lo mismo, para que no se filtrara la información”, declaró el exagente.

Durante las primeras horas del 1 de mayo, los helicópteros sobrevolaron Villa Purificación. El Cougar en el que viajaba Morales tenía la misión de abrir el perímetro aéreo e identificar amenazas para permitir que el resto del escuadrón se desplegara con seguridad. Sin embargo, al ingresar a la zona, fueron sorprendidos por una ofensiva extremadamente violenta.

Los sicarios del CJNG, ya preparados para repeler el operativo, emplearon armamento de guerra, incluyendo una ametralladora pesada Browning M2, un fusil antimaterial Barrett M82 y un lanzacohetes RPG-7 de origen soviético, diseñado originalmente para destruir tanques. Morales relató que vieron cómo “atravesaban las balas” el fuselaje del helicóptero. La potencia del ataque fue tal que dos granadas alcanzaron la aeronave, dañando severamente el rotor.

“Muchos del personal que íbamos fallecieron en ese momento”, dijo Morales. La tripulación sufrió bajas al instante, pero el piloto logró maniobrar el helicóptero para evitar una caída libre. “Gracias al piloto pudo planear todavía el helicóptero, porque si hubiéramos caído en caída libre, hubiera explotado”, añadió.

“Salí incendiándome”

Los hechos ocurrieron en 2015. Fotos: Cuartoscuro

Cuando el helicóptero tocó tierra envuelto en llamas, Morales no presentaba heridas visibles, pero el fuego y los disparos persistentes del CJNG lo rodeaban. En medio de la confusión, tomó su arma corta y comenzó a disparar contra los sicarios, tratando de cubrir su escape. Sin embargo, su uniforme comenzó a incendiarse.

“Salí y sí me empecé a quemar muy rápido”, recordó. En un intento desesperado por salvar su vida, se despojó de la chamarra y el chaleco antibalas que llevaba puesto. “Fue lo que me salvó”, aseguró. Después se arrojó al suelo para sofocar las llamas. “Me apagué rodando porque todavía esta parte de mi ropa estaba incendiada”.

Con el cuerpo ya quemado en gran parte, logró esconderse detrás de una piedra, donde esperó durante varios minutos hasta que un equipo de rescate de la Sedena logró ubicarlo y evacuarlo. En total, nueve compañeros murieron, y solo nueve sobrevivieron, muchos con heridas graves.

El exagente fue condecorado por Enrique Peña Nieto tras sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo y someterse a 15 cirugías. (Captura de pantalla/Univisión)

Morales fue trasladado al Hospital Central Militar, donde estuvo internado durante cinco meses. Sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo y se le practicaron 15 cirugías reconstructivas. Los médicos lo mantuvieron en coma inducido, con un pronóstico reservado.

En su testimonio para Univisión, Morales recordó lo que lo motivó a no rendirse: su hijo por nacer. “Cuando me encontraron, me cuentan que yo les decía que yo me iba a casar, que iba a tener un hijo. Yo quiero conocer a mi hijo”, declaró. El bebé nació en noviembre de ese mismo año, pocos días después de que Morales recibiera el alta médica en octubre.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto lo condecoró con el Mérito Policial de Primera Clase por su valentía y resistencia. Una imagen viral captó el momento en que el mandatario lo saludó públicamente, reconociendo su papel en uno de los eventos más significativos del combate al narcotráfico durante su sexenio.