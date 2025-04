¿Valentín Elizalde murió por los celos de un narco? Su hermano rompe el silencio y da una nueva versión del crimen

El hermano de Valentín Elizalde, Francisco Elizalde, ha dado una nueva pista de por qué habrían matado al intérprete de "A mis enemigos". (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

A casi 19 años del asesinato de Valentín Elizalde, una de las figuras más emblemáticas del regional mexicano, su hermano Francisco Elizalde ha revelado una versión inédita que podría reorientar por completo la narrativa en torno a su muerte.

Según explicó recientemente, el crimen que le arrebató la vida a El Gallo de Oro no fue consecuencia de su música ni de una provocación directa a los cárteles de la droga por su canción “A mis enemigos”, como se sostuvo durante años, sino por celos motivados por una relación sentimental prohibida con una mujer vinculada al narcotráfico.

¿Cómo mataron a Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, luego de presentarse ante miles de personas en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. Aquel concierto sería el último. Minutos después de abandonar el recinto, un comando armado interceptó la camioneta en la que viajaba junto a su representante, su chofer y su primo, Tano Elizalde.

Ya son más de 18 años desde la muerte de Valentín Elizalde y las preguntas sobre su asesinato siguen. (Archivo)

Lo acribillaron con más de veinte disparos de arma larga. Murieron en el acto el cantante, su representante y el chofer. Tano fue el único sobreviviente.

Desde entonces, surgieron varias versiones que apuntaban a un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado. La más repetida era la de la interpretación de la canción “A mis enemigos”, supuestamente dedicada al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que habría sido considerado una provocación directa en territorio controlado por el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Pero, según Francisco, esa lectura fue errónea desde el inicio. “No fue cierto. No es cierto. Y aparte la canción era con un nombre, pues no una canción de que dijera, ‘Ah, trae el nombre de fulano o mangano’. Eso está descartado”, afirmó con contundencia.

La nueva versión

El cantante grupero Valentino Elizalde. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El nuevo elemento que introduce el hermano de Valentín cambia radicalmente el enfoque: una mujer casada, con la que Valentín habría tenido una relación, estaba relacionada con un hombre poderoso dentro del crimen organizado.

“Puede ser. O sea, sí apunta todo que sería celos por una mujer. Y quiero pensar que era una mujer que estaba ocupada y que quizá tenía una relación con un hombre vinculado al narcotráfico. Pudo haber sido eso”, explicó. La especulación había existido en círculos privados, pero esta es la primera vez que un miembro directo de la familia lo afirma públicamente.

Francisco también reveló que el entorno de la familia conoce desde hace años la identidad de los asesinos: “Sí, ya se saben quiénes fueron. Desde hace mucho se sabe, ya unos están en la cárcel, otros están ya fallecidos”.

Desde el asesinato de Valentín Elizalde, las versiones han oscilado entre la provocación narco, las traiciones internas y las disputas por intereses económicos. Una de las líneas más polémicas ha sido la que involucra a su primo Tano Elizalde, quien no solo fue el único sobreviviente del ataque, sino quien habría insistido en que el cantante se presentara en Reynosa, a pesar de las advertencias de posibles riesgos. Años más tarde, Tano inició una relación sentimental con la viuda de Valentín, lo que alimentó aún más las sospechas.

La distancia entre ambos primos quedó en evidencia también por el documental que Tano produjo sobre la vida y muerte del intérprete. Francisco fue tajante al respecto: “Mi primo no cuenta una sola versión o cuenta varias versiones, no sabe cuál es la real al final de cuentas. Yo siento y creo que lo que él plasmó ahí no es lo real”.

La carga emocional que aún pesa sobre la familia se refleja en la postura de Valentina Elizalde, hija del cantante, quien el año pasado, en el aniversario número 18 del crimen, publicó un mensaje demoledor en redes sociales: “Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos”.

Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006 (Foto: Cuartoscuro)

Acompañó sus palabras con imágenes de su infancia junto a su padre y mostró un collar con forma de gallo, símbolo del vínculo que mantiene con su legado. Valentina tenía apenas tres años cuando su padre fue asesinado y hoy, con veintiuno, ha comenzado a construir su propia carrera en la música regional. “El dinero no llena el vacío de su ausencia... Hablo de él para seguir recordándolo, no para ‘colgarme’ de su fama”, escribió.

Por su parte, Francisco se ha mantenido activo en la industria musical. En su faceta como compositor, ha logrado colaboraciones con figuras como Alejandro Fernández, Pedro Fernández y Yuridia.

Al ser consultado por la herencia de su hermano y las decisiones que han tomado sus sobrinas, aclaró que no tiene autoridad para intervenir: “Al ser mayores de edad, yo ya no puedo meterme en eso, aunque me gustaría hacerlo”.