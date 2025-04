Raquel Bigorra apoya a Alex B. tras acusaciones de Pati Chapoy en ‘Ventaneando’: “Me inventaron tantas cosas”

Raquel Bigorra reaccionó al pleito entre Alex B y Pati Chapoy por la herencia del fallecido presentador Daniel Bisogno. (Fotos: @chapoypati, @rbigorra, @alexb, Instagram)

Aunque desde hace cinco años Raquel Bigorra está distanciada Alex B., sorpresivamente, la actriz empatizó con él y le externó su apoyo en medio de la controversia que envuelve al conductor, quien hace unos días fue señalado por Pati Chapoy de pretender administrar ilegalmente la herencia Daniel Bisogno.

En 2019, en medio de su divorcio de Cristina Riva Palacios, Daniel Bisogno acusó en cadena nacional a Raquel Bigorra y a su esposo, el productor Alejandro Gavira, de manipular a su entonces pareja para denunciar agresiones en su solicitud de divorcio, así como de vender información de él a la revista TVNotas.

Raquel Bigorra reacciona a la polémica

A mediados de abril, dos meses después del deceso de Bisogno, Pati Chapoy reaccionó a un comunicado difundido por Alex B., donde externó que su familia desconocía el paradero de las cenizas de su hermano, así como que Cristina Riva Palacios cambió las cerraduras de una propiedad en Jardines del Pedregal y alejó a su hija, Michaela, de él y su abuelo.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Raquel Bigorra fue cuestionada sobre la disputa entre Alex B. y Pati Chapoy. Sin evadir la pregunta, la actriz destacó que prefería no emitir una opinión para no aportar tensión a la familia de Daniel Bisogno.

“Si me quedé callada cuando me aventaron a mí todos los cañonazos. El tiempo ponen todo en su lugar. En el momento está el hervidero, el rating, pero la verdad es que el tiempo pone todo en su lugar”, dijo Bigorra en referencia a la polémica de 2019.

Alex Bisogno asegura que no sabe ni dónde están las cenizas, la presentadora menciona que la única heredera es Michaela Crédito: (X/@adn40//VentaneandoUno)

Asegura que ‘Ventaneando’ la difamó

Bigorra aclaró que tenía mucho qué decir; sin embargo, no sentía la necesidad ni tenía la obligación de romper el silencio, debido a que el tiempo le dio la razón:

“Si tuviera un micrófono en mano y estuviera al aire, a lo mejor estaría metida en aprietos si estuviera obligada a comentar. Gracias a Dios, en este momento no tengo obligación emitir algún tipo de comentario. Creo que hay que tocarse el corazón y ser sensibles. No me gustaría que, por algún tipo de comentario, le cayera algún tipo de hate”.

Sobre los señalamientos de que Alex B. vendía información del estado de salud de su hermano Daniel, Bigorra opinó que esta versión debía ser comprobada por quienes hacen estas acusaciones: “El que se dedique a esto y pretenda que no te van a cachar (por vender información), no hay manera”.

En ese sentido, destacó que no siente alivio porque, después de cinco años, ha dejado de ser vista como la amiga que traicionó a Daniel Bisogno: “No libras la culpa de uno, por echársela al otro. Eso no me hace más ni menos feliz”.

Finalmente, Raquel Bigorra comparó la situación que atraviesa Alex B. con su experiencia personal, cuando fue blanco de ataques en Ventaneando: “Me inventaron tantas cosas”, sostuvo la actriz.

En junio de 2019, Daniel Bisogno acusó a Raquel Bigorra de manipular a su entonces esposa para solicitarle el divorcio. (Foto: Ventaneando, YouTube)