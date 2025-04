Cómo actúa el refresco sobre tus riñones y qué daños podría causar

Este es el efecto que el refresco puede tener sobre la salud renal. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El consumo frecuente de refrescos, especialmente aquellos azucarados y con alto contenido de ácido fosfórico, está vinculado a un aumento significativo en el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica (ERC), según diversos estudios científicos.

Tal como informaron investigaciones recientes, se ha revelado que beber entre cinco y siete refrescos por semana incrementa el riesgo de padecer ERC en un 33 %, mientras que consumir más de siete porciones semanales eleva este riesgo hasta un alarmante 83 %.

De acuerdo con los datos publicados, el problema radica en los componentes químicos presentes en estas bebidas, como el fósforo y el ácido úrico, que sobrecargan los riñones y generan complicaciones graves. Entre los efectos más preocupantes se encuentran la descalcificación ósea y la calcificación de tejidos blandos, condiciones que pueden derivar en un deterioro progresivo de la salud renal.

Esta es la importancia de preservar la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mecanismos detrás del daño renal

El impacto de los refrescos en los riñones se debe a varios factores. Uno de los principales es la alta carga de azúcar, particularmente fructosa, que contienen estas bebidas.

El jarabe de maíz alto en fructosa, un ingrediente común en los refrescos, está asociado con problemas como resistencia a la insulina, hipertensión y síndrome metabólico, todos ellos factores de riesgo para la ERC. Además, el exceso de fructosa eleva los niveles de ácido úrico en la sangre, lo que puede dañar el endotelio vascular y contribuir al desarrollo de nefropatías.

Un estudio clave realizado por Johnson et al. en 2007, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, demostró que el consumo excesivo de fructosa activa vías metabólicas que provocan daño renal. Este hallazgo subraya la relación directa entre el consumo de refrescos y el deterioro de la función renal.

Otro factor relevante es la presencia de fosfatos inorgánicos, especialmente en los refrescos de cola. Según la información consultada por este medio, el ácido fosfórico altera el metabolismo del calcio y el fósforo, lo que puede causar nefrocalcinosis y daño tubular en los riñones.

El consumo excesivo de refresco podría generar problemas renales. Foto: (Archivo)

Estas alteraciones no solo contribuyen a la formación de cálculos renales, sino que también deterioran la función renal a largo plazo. Un estudio clínico realizado por Sherman y Mehta en 2009, publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology, documentó cómo los altos niveles de fosfato en estas bebidas están relacionados con un deterioro renal progresivo.

Además, el consumo de refrescos puede llevar a una deshidratación crónica. Estas bebidas no hidratan adecuadamente y, cuando se consumen en lugar de agua, pueden generar un déficit crónico de líquidos.

Esto afecta la función de filtración glomerular de los riñones, según advirtió la National Kidney Foundation. La combinación de una baja ingesta de agua y una alta carga de azúcar induce estrés osmótico renal, lo que predispone al daño en estos órganos.

El caso de México: un país en riesgo

El medio también destacó que México, uno de los mayores consumidores de refrescos en el mundo, enfrenta un riesgo particular en términos de salud renal. La alta ingesta de estas bebidas en el país está estrechamente relacionada con las elevadas tasas de diabetes tipo 2 y obesidad, ambas condiciones que incrementan el riesgo de ERC.

Se recomienda realizar visitas constantes al nefrólogo. Foto: (Archivo)

Además, la desigualdad en el acceso a agua potable en comunidades rurales y semiurbanas agrava el problema. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la falta de acceso a agua segura lleva a muchas personas a depender de bebidas embotelladas, incluidos los refrescos, como sustituto. Esta situación no solo incrementa el riesgo de enfermedades renales, sino que también perpetúa un problema de salud pública en el país.

Recomendaciones para proteger la salud renal

Ante este panorama, existen tres acciones clave para cuidar los riñones y reducir el riesgo de ERC. En primer lugar, se recomienda elegir agua natural como la bebida principal, ya que es la opción más saludable para mantener una adecuada hidratación.

En segundo lugar, se sugiere priorizar el consumo de alimentos frescos y naturales, que no solo benefician la salud renal, sino también el bienestar general.

Finalmente, se enfatiza la importancia de realizar chequeos regulares con un nefrólogo para detectar a tiempo cualquier problema renal.

