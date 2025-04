Lady Santa cumple su sueño: sí irá al concierto de Lady Gaga tras hacerse viral hace 13 años

Gaga dará dos shows en México Crédito: Tiktok/soydrusko - EFE

Fue en el año 2012 cuando Lady Gaga dio un concierto en el Foro Sol como parte de su gira The Born This Way Ball Tour, espectáculo que marcó un precedente en la historia de la música pop pues fue el primer show que presentó un castillo gigante en el escenario.

Miles de fans mexicanos lograron comprar boletos para aquel concierto de Lady Gaga; sin embargo, hubo una “little monster” que no lo logró y que, además, se volvió viral en redes sociales.

Melisa García Reynoso, conocida como Lady Santa, fue filmada a las afueras del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México por “El Jiots”, creador de contenido que se popularizó, entre otras cosas, por entrevistas a fans en las inmediaciones de los conciertos.

Lady Santa se volvió popular por su triste historia: no logró conseguir un boleto para Lady Gaga, pese a sus esfuerzos.

Han pasado 13 años y Lady Gaga está de regreso, ahora con Viva La Mayhem. La neoyorquina dará dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El creador de contenido “soydrusko” sorprendió a sus seguidores tras conseguir una entrevista con Lady Santa. Además fue pieza clave para que la “little monster” cumpliera, por fin, y después de más de una década, su sueño: ir a un concierto de Lady Gaga.

La relación de Lady Gaga con la comunidad LGBT y por qué ha sido clave en la lucha por el amor y el respeto de la diversidad

Lady Gaga se ha consolidado como un ícono mundial en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+, convirtiéndose en una voz clave para promover el amor, el respeto y la diversidad. Su conexión con la comunidad no solo parte de su música, sino también de su activismo y apoyo constante.

Desde el comienzo de su carrera, canciones como Born This Way se convirtieron en himnos de aceptación, celebrando la identidad y la individualidad. Este tema, que alienta a las personas a amarse tal como son, tuvo un profundo impacto en la lucha por la igualdad, acercando el mensaje de orgullo y libertad a millones de personas.

Además, Gaga ha usado su plataforma para visibilizar causas como el matrimonio igualitario, los derechos trans y la lucha contra la discriminación. Fundó la organización Born This Way Foundation, que trabaja en la salud mental y el bienestar de jóvenes, centrándose en iniciativas para la comunidad LGBT+.

Su discurso directo y emotivo la ha convertido en una figura de apoyo crucial, recordando constantemente que “el amor es amor”. Asimismo, su apertura sobre su propia sexualidad y su experiencia personal ha inspirado a muchos a aceptarse y vivir sin miedo.