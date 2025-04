Tiktoker colombiana revela modus operandi de fraudes a turistas en trajineras de Xochimilco: “Sólo quería ver a los ajolotes”

Vale Mora expuso que, por no verificar el embarcadero, terminó pagando un tour sobrevalorado sin servicios incluidos y con la complicidad de conductores de Uber. (TikTok / @valeeeemora_)

La tiktoker colombiana Vale Mora relató en su cuenta personal cómo fue víctima, junto a su padre, de una presunta estafa en el embarcadero Belén de la Rosa, en Xochimilco, durante su visita a la Ciudad de México.

En un video titulado “Story Time de las dos rodadas que nos han pegado en México a nosotros colombianos”, Mora detalló paso a paso cómo ocurrió el engaño.

“Uno pensaría que como latino, pues uno tiene malicia indígena. No”, comentó al inicio del video. Mora y su familia se dirigían a la zona de trajineras en Xochimilco, una de las atracciones turísticas más emblemáticas del país, con el objetivo principal de visitar el ajolotario. Sin embargo, desde que abordaron un vehículo de transporte privado, notaron un ambiente extraño.

“El del Uber, o sea, toda la gente acá es muy buena gente, pero ese señor del Uber estaba emputado. Yo no sé, pero no nos habló”, recordó. Fue durante ese trayecto que un sujeto en bicicleta los interceptó y desvió del rumbo original. “Le empezó a decir al Uber como, ‘No, no, no, por acá no hay paso, eh métanse por acá’. Y empezó a desviarlo”.

Poco después llegaron al embarcadero Belén de la Rosa. “Yo sí vi el letrero que decía, ‘embarcadero Belén de la Rosa’, algo así, Belén, Belén y eso dije ‘No, acá no es donde, pues donde yo había visto en TikTok’”, dijo Mora, quien ya tenía referencias de precios y ubicación por videos virales previos.

A pesar de sus dudas, aceptaron uno de los paquetes ofrecidos: 2000 pesos mexicanos por un paseo de una hora y media. “Nosotros pensamos que habíamos sacado este elegante gangazo. No, sí, tal. El man nos dejó el paseo en 2000 pesos… que son casi 500 000 pesos colombianos”, explicó.

Al llegar al ajolotario, descubrieron que la entrada no estaba incluida en el paquete. “Eso fueron 300 pesos, más que ahí cuatro son 300 pesos… como 80 000 pesos más o menos”. La sorpresa continuó al regresar de la trajinera, cuando Mora confrontó al operador sobre los precios.

“Yo le dije como, ‘No, pues es que yo había visto un TikTok que decía que costaba 600 es la hora’. Y el hermano, ‘no, no, no, eso es una estafa. La gente paga y llega acá y no tiene tour’”. El operador aseguró que todos los embarcaderos manejaban tarifas similares y que incluso había denuncias entre empresas que cobraban en exceso.

Sin embargo, al día siguiente, otro conductor de Uber les aclaró la situación. “Él nos dijo como, ‘No se pueden dejar estafar por unos en bicicletas… tienen que ir al embarcadero principal que es Nativitas’. Ese es el que está regulado”, narró Mora. El conductor también reveló que hay una red entre falsos guías en bicicleta y algunos choferes de transporte por aplicación.

“El embarcadero era feo. Y nosotros, ‘pues sí, no era tan bonito’. No sé qué. Dijo, ‘exacto’. Porque si no es el embarcadero principal… O sea, una cosita así de nada y absurdamente caro”, contó la tiktoker.

La experiencia fue aún más amarga al recordar que, previamente, había visto advertencias en TikTok sobre este tipo de engaños. “Y lo peor es que yo ya he visto el TikTok y en el TikTok la niña dice como, ‘No, no se vayan a dejar estafar’ y nosotros, ‘No, qué gangazo’”, ironizó Mora.

El testimonio de Vale Mora se suma a otros casos similares reportados en redes sociales en los últimos meses, donde turistas nacionales y extranjeros terminan pagando tarifas infladas en embarcaderos alternos, engañados por personas que aparentan trabajar en los puntos turísticos.

“Eso vale 600 o 500 pesos la hora y además ellos están acostumbrados y hasta trabajan con unos de Uber… les dicen, ‘desvíese, desvíese por acá que por el otro lado está cerrado, no hay paso’”, afirmó el conductor con quien conversaron posteriormente.

Para finalizar, Mora hizo una comparación de lo que pagaron. “O sea, la hora cuesta 130 000 y nosotros pagamos casi que por la hora 500 000 pesos colombianos, es decir 2282 pesos mexicanos”.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ni la Alcaldía Xochimilco han emitido posicionamientos respecto a este caso en particular. Sin embargo, los testimonios como el de Mora reflejan una necesidad urgente de regulación y vigilancia en los puntos turísticos de la capital para evitar que estos incidentes se repitan y afecten la imagen del país.

El video de Mora ha generado reacciones divididas entre los usuarios. Algunos la critican por no haber investigado a fondo antes de contratar el paseo, mientras que otros apoyan su denuncia y exigen mayor control sobre los prestadores de servicios turísticos.

“Hay que ser más vivos”, “A todos nos ha pasado”, “La neta qué coraje, ya no dan ganas de ir”, “Y eso que ya sabía”, son algunos de los comentarios visibles en el video que ya supera miles de reproducciones en TikTok.

Como recomendación, se recuerda a todos los visitantes que el embarcadero oficial Nativitas cuenta con precios establecidos y visibles, además de servicios turísticos certificados.