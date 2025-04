Lady Gaga en CDMX: este es el grado de visión desde cada zona del Estadio GNP Seguros

Lady Gaga se presentará en México tras 13 años de ausencia. (Ocesa)

Después de más de un década de ausencia, Lady Gaga volverá a la Ciudad de México para presentar dos espectaculares conciertos en el Estadio GNP Seguros, el próximo 26 y 27 de abril. La neoyorquina traerá a nuestro país el impresionante show con el que hace unos días conquistó al festival de Coachella.

Como era de esperarse, los boletos para Viva la Mayhem en CDMX se agotaron muy rápido y hoy no hay manera de conseguir entradas desde medios oficiales. Los little monsters mexicanos ya están listos para disfrutar de los conciertos y muchos de ellos se preguntan qué tal se verá desde sus asientos.

La última vez que Lady Gaga visitó nuestro país para dar un concierto fue en el año 2012, con su gira Born This Way Ball Tour, por lo que se espera que el encuentro entre la cantante y sus seguidores sea todo un acontecimiento.

Te contamos cómo se ve desde cada sección del Estadio GNP Seguros, además te damos las ventanas y desventajas de cada zona y una foto para que tengas una mayor referencia.

General B

Así se ve en General B (captura de pantalla)

Una de las zonas más controversiales. General B no cuenta con asientos y fue uno de los boletos más económicos. La principal ventaja de esta sección es que vas a poder bailar, ir al baño con facilidad, moverte por toda la plancha y disfrutar del que muchas veces es el mejor ambiente. La desventaja es que si quieres ver bien necesitas formarte desde muy temprano.

Naranja C y Verde C

Así luce el Estadio GNP Seguros durante uno de los conciertos de Shakira. (Cortesía: Ocesa)

Estas son las gradas más alejadas del escenario. Su punto más fuerte fue, sin duda, el precio, ya que fueron los boletos más económicos. Desde Naranja C y Verde C no vas a ver detalladamente a Lady Gaga pero tienes un lugar asignado para más comodidad. Lo que sí es verdad es que se instalarán pantallas gigantes para el show, por lo que no te perderás de ningún detalle.

Naranja B y Verde B

Así se ve desde gradas (captura de pantalla)

Se trata de dos secciones con gradas, por lo que tu asiento está asegurado: no tienes que llegar al recinto horas antes. Verás mucho mejor que en la sección C; sin embargo, sigue siendo una zona algo alejada del escenario. Igual que con Naranja C, las pantallas gigantes permitirán que veas los detalles del espectáculo.

Zona GNP

Así se ve en Zona GNP (captura de pantalla)

Los mejores asientos de gradas. Desde aquí verás muy bien, claro que no es el mismo rango de visión que en un platino de primera fila pero tendrás una vista panorámica del show. Por supuesto, entre más cerca estés del escenario, todo se verá aún más cerca, especialmente si tienes GNP 1, 2, 3 o 4. Muchos fans que han disfrutado de conciertos aseguran que llega a ser más disfrutable que en algunos platino de abajo.Su principal ventaja: nadie te va a tapar, por más alto que sea, pues los asientos están escalonados.

Dorado, rosa, morado y azul

Así se ve en Platino (captura de pantalla)

Ventaja principal: asiento asegurado, cercanía al escenario, ambiente completamente inmersivo. Esta zona del Estadio GNP es una de las más codiciadas por los fans, especialmente dorado o rosa. Casi nada está mal con estos boletos y por ello su precio; no obstante, sí hay una desventaja: si te toca alguien más alto que tú en la fila de enfrente, es probable que tengas que pararte de puntitas para ver mejor.

Platino

Así se ve en Platino (captura de pantalla)

Los mejores boletos para ver a Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros. Casi desde cualquier rincón de esta zona se va a ver muy bien, pocas desventajas (la única podría ser que alguien muy alto frente a ti tape tu vista, pero eso es cuestión de suerte). Si lograste conseguir un boleto cercano a la pasarela, es muy probable que puedas tocar a Lady Gaga.