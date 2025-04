Así fue como Grupo Firme encaró al público al negarse a cantar corridos en la Feria Nacional de San Marcos 2025

Durante su presentación en la Feria de San Marcos, Grupo Firme enfrentó reclamos del público tras rechazar interpretar un corrido vinculado a un operador del Cártel de Sinaloa. La nueva legislación estatal prohíbe este tipo de canciones en eventos públicos. (IG: Grupo Firme)

La noche de apertura del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025 quedó marcada por una escena de tensión entre Grupo Firme y su público, luego de que la agrupación decidiera no interpretar uno de sus temas más populares, el corrido “Se fue La Pantera”.

La decisión fue tomada en cumplimiento de una nueva legislación aprobada hace unos días en el estado de Aguascalientes, que prohíbe la interpretación de canciones consideradas como apología del delito en eventos masivos.

El incidente ocurrió casi al final de un espectáculo que duró cerca de tres horas y reunió a miles de asistentes. Tras finalizar el repertorio oficial, los seguidores corearon “otra, otra” y, en cuestión de segundos, comenzaron a pedir de forma insistente “la del Pantera”. La agrupación, encabezada por Eduin Caz, decidió no ceder a la presión.

Durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025, Grupo Firme rechazó interpretar el corrido "Se fue La Pantera" ante la insistencia del público. Eduin Caz argumentó que la reciente reforma aprobada en Aguascalientes impide ejecutar este tipo de canciones en eventos públicos. (IG: oswaldo_sarabia)

“Yo sí quisiera, pero no se puede. Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas”, explicó Caz desde el escenario, en alusión a la nueva normativa estatal. Su respuesta fue recibida con abucheos y silbidos. Molesto, el cantante reaccionó: “Entonces, ¿valió verg* el show, valieron verg* las tres horas por la Pantera? ¿O qué? No se pasen de verg*”. Aunque el momento generó tensión, la situación no escaló y el concierto concluyó sin más contratiempos, contrario a lo que pasó una semana atrás con Luis R. Conriquez en la Feria del Caballo de Texcoco.

El trasfondo de esta decisión está relacionado con la reforma aprobada el 16 de abril por el Congreso del Estado de Aguascalientes, que prohíbe la reproducción de los llamados narcocorridos en espacios públicos y privados. La medida recibió 20 votos a favor y seis en contra, y contempla sanciones que van desde 500 hasta 1.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a entre 56.000 y 113.000 pesos—, además de penas de seis meses a un año de prisión.

Pese al enojo, el concierto terminó sin mayores incidentes. (IG: Grupo Frime)

¿Qué dice el corrido pedido por los fans?

El corrido “Se fue La Pantera”, pedido por los asistentes, narra la vida de Jesús Esteban Espinoza Velázquez, un operador del Cártel de Sinaloa y colaborador cercano de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”.

Espinoza fue ultimado el 31 de agosto de 2014 en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, junto con dos de sus escoltas. El tema retrata desde su infancia en el barrio hasta su fallecimiento, en una balacera que ocurrió cuando, según la canción, trataba de proteger a su hija.

“Fue lluvia de balas, se fue La Pantera muy a la mala, hoy se encuentra en Jardines del Humaya”, se escucha en uno de los versos. El Jardines del Humaya es un cementerio ubicado en Culiacán, Sinaloa, conocido por albergar los restos de líderes del crimen organizado en ostentosos mausoleos.

El corrido describe a Espinoza como alguien que rechazó una vida común para involucrarse en actividades criminales. El final de la canción hace referencia a su muerte con un tono de tributo familiar: “Una niña le llora al retrato de él. Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé”.

La postura de Grupo Firme

Eduin Caz y Grupo Firme dejarán de tocar corridos en apoyo a Claudia Sheinbaum. (Infobae México / Cuartoscuro)

Días antes del concierto, Eduin Caz había anticipado mediante redes sociales que Grupo Firme dejaría de incluir “corridos ficticios” en sus presentaciones en vivo, aunque sin especificar títulos. Esto en respuesta a la polémica generada por otras agrupaciones del regional mexicano y los lineamientos adoptados por distintos gobiernos estatales.

Caz ha expresado en varias ocasiones su interés por experimentar con nuevos formatos y alejarse de los estereotipos tradicionales del regional mexicano. En años recientes, el grupo ha evitado la indumentaria típica del género y ha incorporado elementos escénicos de otros estilos musicales.

La prohibición de narcocorridos no es exclusiva de Aguascalientes. Entidades como Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California han implementado medidas similares en los últimos años. La discusión en torno a estas restricciones ha provocado posturas encontradas entre defensores de la libertad de expresión artística y autoridades que buscan frenar la glorificación de la violencia en espacios públicos.

A pesar del incidente, Grupo Firme continuará con su agenda de conciertos. La agrupación tiene programada una segunda presentación en el Palenque de Aguascalientes, así como una actuación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 28 de junio. En ambos eventos se espera que mantengan su decisión de no interpretar corridos vinculados a temáticas de violencia.