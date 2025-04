Estadounidense agrede a mexicana embarazada en California: “Aquí se habla inglés, te advertí que te fueras”

El video muestra como la mujer estadounidense de playera gris aparece empujando el carro de la vendedora mexicana.

Una vendedora ambulante mexicana embarazada de siete meses fue agredida física y verbalmente en el condado de Ventura , California, en un acto que ha generado indignación y podría ser considerado un crimen de odio. La víctima, identificada como Mary B. , denunció que la agresión provino de Julie Christine Sánchez , de 56 años, residente de Simi Valley .

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de abril , poco antes de las 4:30 pm , cerca de la intersección de Torrance Street y Brandon Avenue . De acuerdo con el testimonio de Mary, no era la primera vez que esta mujer la acosaba mientras realizaba su trabajo vendiendo productos en la vía pública. Sin embargo, en esta ocasión decidió grabar la confrontación con su teléfono celular.

En el video, que ha sido difundido por medios y redes sociales, se escucha a Sánchez decirle: " No te quiero por aquí “, mientras le bloquea el paso. Mary responde: " Déjeme pasar, yo no la estoy molestando en su casa, estoy pasando en la calle “. La mujer le replica: " Habla en inglés “, y Mary aclara: " No puedo, soy de Oaxaca “. A lo que Sánchez grita: " América, inglés, no más. Me importa un carajo. Vete, ya no vas a venir por aquí “.

En otra parte del vídeo, Sánchez insiste: " Te dije que no vinieras más por mi calle, y lo decía en serio. Estás bajando el valor de mis propiedades “.

La mujer de playera gris agrade a la mexicana por hablar en español y vender chicharrones en la calle.

Minutos después, una cámara de seguridad captó cómo Julie Christine empujaba con el carrito de ventas a Mary , lo que provocó su caída. " Ella me exigió que hablara inglés, pero no pude, y luego empujó mi carrito, provocando que me cayera “, dijo Mary durante una conferencia de prensa ofrecida tras el incidente.

Los abogados de derechos civiles Christian Contreras y Humberto Guizar , quienes representan a Mary, aseguraron que presentarán una demanda y solicitarán al fiscal del condado que se presentan cargos por crimen de odio . Contreras expresó: " Esta mujer en Simi Valley atacó a Mary, atacó a su hijo nonato y atacó a la comunidad de vendedores ambulantes en Los Ángeles “.

Por su parte, Guizar afirmó: " Si vas a atacar a las personas porque lucen diferentes y hablan un idioma diferente, y vas a lastimarlas, vamos a ir tras ti, vamos a demandarte en la corte y vamos a usar el sistema legal para golpearte donde más te duele“.

Julie Christine Sánchez fue grabada agrediendo a una mujer embarazada de origen mexicano con comentarios racistas. El caso ya está en manos de abogados de derechos civiles y podría considerarse crimen de odio. Crédito: TikTok / ktla

La policía de Simi Valley confirmó que Julie Christine Sánchez fue citada por agresión y deberá compararse ante un juez. Será la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura quien decida si se presentan cargos por crimen de odio.