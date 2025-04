Migrante cubana se viraliza al mostrar las diferencias entre vivir en Cuba y México: “La persona promedio gana 4 dólares al mes”

La experiencia de Elizabeth Ponte ofrece un vistazo a las desigualdades que se viven en distintas partes del mundo y ha generado conversación sobre la importancia de valorar lo que se tiene (TikTok / @eliponte05)

El video de Elizabeth Ponte, una tiktoker cubana que actualmente reside en México, ha causado gran impacto en redes sociales al relatar su experiencia y contrastar la dura realidad que se vive en su país natal con la vida cotidiana en territorio mexicano. Su testimonio, que ya supera las 200 mil reproducciones, expone las carencias básicas en Cuba y cómo ha mejorado su calidad de vida desde que emigró.

“No puedo olvidar la corriente”, inicia Ponte, al explicar que en Cuba los apagones son constantes. “Todo el día me la vivía estresada porque me acostaba sin luz y me levantaba sin luz. Yo vivía cargando el teléfono, nunca lo quitaba de la corriente porque si se iba la luz, ya no tenía carga”, relató.

La situación se complica aún más en los hogares, especialmente para las madres, quienes deben recurrir incluso a la leña para cocinar cuando no hay electricidad. “Las madres cubanas deberían recibir un premio, porque la corriente se iba cuando quería”, agregó.

Otro punto que llamó la atención del público fue su comparación sobre las tiendas y el consumo personal. Según Ponte, “las únicas tiendas que hay son del gobierno cubano, nadie puede tener nada en particular”. Explicó que la ropa que usaba en su país la recibía gracias a una tía que le enviaba desde el extranjero, una práctica común entre muchas familias cubanas.

En un video viral, la tiktoker explicó cómo el salario promedio de un cubano apenas alcanza los 4 dólares al mes, lo que impide acceder a servicios normales para otras nacionalidades. (TikTok / @eliponte05)

En cuanto a la alimentación, señaló una realidad muy distinta a la mexicana. “Aquí en México, las familias tienen un lugar favorito para comer fuera. En Cuba eso no se ve, es para muy pocas personas”, dijo. Añadió que el salario promedio en la isla es de apenas 4 dólares al mes, es decir, aproximadamente 78 pesos mexicanos, lo que imposibilita acceder a lujos o servicios que en otros países se consideran básicos.

“Cuba es barata para los extranjeros, pero no para los cubanos”, lamentó al final del video, donde también indicó que incluso hospedarse en un hotel económico resulta inalcanzable para un ciudadano común en la isla.

El video desató una ola de comentarios de apoyo y reflexión en redes sociales. “Estamos tan bendecidos y no lo notamos”, “Realmente no valoramos lo que tenemos” y “México tiene a Elizabeth y Cuba no” fueron algunas de las respuestas de los usuarios, quienes reconocieron los privilegios que a menudo se dan por sentado.

Eli Ponte, una tiker cubana destacó en los videos de TikTok al mostrar los elementos básicos que disfruta tener viviendo en México, algo que no tenía a la mano en su país. Crédito: TikTok / @eliponte05

La experiencia de Elizabeth Ponte ofrece un vistazo a las desigualdades que se viven en distintas partes del mundo y ha generado conversación sobre la importancia de valorar lo que se tiene.