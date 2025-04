Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Rauw Alejandro en el Palacio de los Deportes de CDMX

Rauw Alejandro anuncia su gira en México. (Katie Zimmerman)

El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México será escenario de Rauw Alejandro, quien ha decidido sumar dos fechas adicionales a su gira Cosa Nuestra World Tour en respuesta a la alta demanda de boletos.

Las nuevas presentaciones están programadas para los días 5 y 9 de noviembre de 2025, luego de que las entradas para sus conciertos previamente anunciados se agotaran rápidamente.

Los boletos para las nuevas fechas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, y su venta se realizará en tres etapas diferenciadas.

Tras agotar fechas por todo el mundo, el boricua incluyó varias ciudades latinoamericanas en su ansiado tour. (Jovani Pérez / Infobae México)

La primera fase, denominada Gran Venta HSBC – Tarjetas de Crédito, comenzará el 21 de abril a las 11:00 AM. Posteriormente, el 22 de abril a partir de las 9:00 AM, se abrirá la Gran Venta HSBC – Tarjetas de Crédito y Débito, permitiendo a más usuarios acceder a las entradas. Finalmente, la Venta General estará disponible para todo el público el 23 de abril a las 11:00 AM, sin restricciones en cuanto al tipo de tarjeta o banco utilizado.

El impacto del álbum “Cosa Nuestra” ha sido contundente desde su lanzamiento, logrando posicionarse en el primer lugar del Latin Albums Chart y acumulando más de 2.200 millones de reproducciones a nivel mundial. Este éxito ha dado pie a una nueva etapa en la carrera del artista, quien ahora lleva su música a los escenarios internacionales con el “Cosa Nuestra World Tour”, una gira que promete una experiencia única para los asistentes.

Cada presentación del tour ofrecerá una combinación de los mayores éxitos del artista junto con las canciones más recientes de su repertorio.

Esto cuesta la entrada más económica para Rauw Alejandro

Rauw Alejandro traerá su Cosa Nuestra World Tour a México. (Katie Zimmerman)

Por supuesto, los precios para ver a Rauw Alejandro varía, pero el más barato tiene un costo de mil 195 pesos mexicanos y corresponde al Nivel E, es decir, la sección de gradas más elevadas y alejadas del escenario.

Por supuesto, se trata de una zona que, si bien no es la mejor de todas, es perfecta para aquellos que no quieren gastar tanto dinero pero desean ser parte del concierto.

Rauw Alejandro ha generado un entusiasmo masivo entre sus seguidores mexicanos, lo que llevó a la organización del evento a habilitar estas nuevas funciones. Este anuncio reafirma la popularidad del artista puertorriqueño en el país, consolidándolo como uno de los nombres más destacados de la música urbana a nivel internacional.