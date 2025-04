Imelda Tuñón se defiende y llama “nadaqueverientos” a las personas que critican su debut como cantante en Monterrey

Imelda Tuñón realizó un homenaje a Selena Quintanilla en la obra de teatro "Solero, Casado, Viudo y Divorciado". (Captura de pantalla @alexpaez)

Imelda Tuñón regresó al centro de la polémica, pero esta vez no fue por el conflicto legal que protagoniza con Maribel Guardia, sino por su debut como cantante en la obra “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”.

Pese a que “La Sirenita”, obra en la que será protagonista, se retrasó por el periodo vacacional, la joven viajó hasta Monterrey para ser parte del intermedio de la puesta en escena producida por Antonio Escobar.

Sin embargo, su participación desató opiniones divididas y hasta desacuerdos por parte del elenco, pues Olivia Collins decidió renunciar a su participación y ser leal a la conductora costarricense.

(Captura de pantalla )

De acuerdo con los clips que circulan en redes sociales, Tuñón olvidó el micrófono al subir al escenario, y aunque después aclaró la situación y aseguró que todo se trató de una falla técnica, varios internautas no pasaron por alto su descuido y la compararon con Jolette, exintegrante de “La Academia”.

Imelda Tuñón llama “nadaqueverientos” a las personas que la critican

Ante la ola de críticas que está recibiendo por su actuación, la viuda de Julián Figueroa decidió romper en silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde escribió:

“6 años de carrera como cantante en un grupo, solista, teatro musical, etc. Y llegan los ‘nadaqueverientos’ a querer arruinarla por un tema técnico y por supuesto porque todo lo que hago lo quieren hacer polémica”, explicó.

Y agregó: “Muchas gracias por la publicidad, por ustedes y por mí, seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso de todo lo que me dicen”.

(Instagram / Captura de pantalla)

Cabe recordar que tras su presentación en el teatro, Imelda explicó en un encuentro con la prensa que nunca existieron nervios de su parte, solo algunas fallas técnicas que marcaron su actuación en el escenario.

“No hubo nervios, pero sí varias cositas, por ejemplo, en el staff hubo un tema con el micrófono. Entonces salgo, me regrese y dije: ‘vamos a retomar desde donde va la canción’”, explicó.

Sin embargo, no es la única situación que está ocasionando ruido en el medio, pues Paty Muñoz, excompañera de Imelda Tuñón en el grupo Bandidas, confesó en entrevista para Javier Ceriani que la joven utilizó un arreglo musical que estaba pensado para el relanzamiento de la agrupación.

“Llevo un año intentado sacar al grupo, relanzarlo y me cuesta mucho trabajo por envidias, por traiciones. Ahora la gota que derramó el vaso es que esta señora cantó mi música”, confesó.

(Captura de pantalla)