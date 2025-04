Aseguran que Luis R. Conriquez recibió amenazas de muerte tras trifulca en el Palenque de Texcoco: “No más narcocorridos” (Fotos: Instagram / @luisrconriquezoficial)

La presentación de Luis R. Conriquez en el Palenque de Texcoco, el pasado 11 de abril, se convirtió en un evento marcado por la controversia y la violencia. El cantante del regional mexicano, quien era una de las principales atracciones de la Feria del Caballo de Texcoco 2025, enfrentó una situación complicada al acatar nuevas normativas gubernamentales que impactaron directamente en su repertorio musical sus famosos narcocorridos.

De acuerdo con el comunicado emitido por el propio cantante, la decisión de modificar su estilo lírico responde tanto a las nuevas regulaciones como a su compromiso con la seguridad de su equipo y del público asistente. En el documento, Luis R. Conriquez expresó su pesar por lo ocurrido y reafirmó su pasión por la música, aunque reconoció que los ajustes en sus letras serán inevitables.

Si embargo, en redes sociales ha comenzado a trascender que que el famosos podría haber recibido amenazas de muerte tras negarse a cantar narcocorridos como su público se lo demandaba y motivo por el cual terminó en trifulca el espectáculo.

El famoso tuvo que emitir un comunicado luego de que al acatar la orden de las autoridades, la situación se tornó violenta por parte del público (Foto: Instagram / @luisrconriquezoficial)

“Esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público”, señaló el artista en el comunicado. Además, agregó que continuará trabajando en su carrera musical, pero con cambios significativos en las composiciones que interpreta.

Entre los mensajes que circulan en redes sociales se han destacado aquellos en los que aseguran que la vida del cantante esta en riesgo, pues lo que terminó en trifulca podría combatirse en algo mucho más serio, ya que la lucha del gobierno en contra de los narcocorridos y el acatado profesional y personal que ha decidido tomar el famoso en sus presentaciones no podría ser del agrado de aquellos consumidores de la cultura narco en el país.

Un cambio en el rumbo musical de Luis R. Conriquez

Tras los hechos ocurridos, Luis R. Conriquez confirmó que su música tomará un nuevo rumbo. Aunque no especificó los detalles de los cambios que implementará, dejó claro que su objetivo es seguir conectando con su público a través de historias que reflejen la realidad, pero adaptándose a las circunstancias actuales.

(Instagram / Captura de pantalla)

“Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”, expresó el cantante en su comunicado.