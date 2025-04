Pablo Lemus sostiene que no había restos humanos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán

FILE PHOTO: Forensic technicians stand at a cordoned area during a media tour by Jalisco's Attorney General Office at Izaguirre Ranch, which activists have called a cartel-run "extermination camp," in Teuchitlan, Jalisco state, Mexico March 20, 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó que en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán se encontraran indicios de restos humanos, pero “sí había restos óseos”, declaró ante la prensa.

Esta semana se cumplió un mes desde el hallazgo que realizó el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco en un predio de Teuchitlán, en el que encontraron más de 200 pares de zapatos, artículos personales, libretas con nombres de presuntos sicarios, casquillos de bala, cargadores y restos óseos calcinados.

Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus aseguró que se trata de una confusión respecto al origen de los restos:

“Sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos, pero hay que esperar al anuncio final. El propio fiscal (Alejandro Gertz Manero) dijo en la mañanera del día de hoy que no hay indicios de hornos crematorios y que no hay indicios de que ahí hayan sido incineradas personas, pero hay que esperar al informe final”, resaltó Pablo Lemus.

Agentes de la ley en la entrada del rancho Izaguirre, que los activistas han calificado de "campo de exterminio" dirigido por un cártel, durante una visita de la Fiscalía General de Jalisco a medios de comunicación, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMÁGENES DEL DÍA

Pablo Lemus contradice a Gertz Manero

Aunque el gobernador de Jalisco atinó al recordar las declaraciones del Fiscal General de la República (FGR) respecto a esperar el término de las investigaciones, omitió la parte en la que Alejandro Gertz Manero afirmó que sí había presencia de restos humanos entre los hallazgos asegurados en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán.

“Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados, son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver, estos restos tienen en algunos casos huellas de algún tipo de cremación. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es primero hacer el dictamen pericial que nos corresponde”, declaró Gertz Manero durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 8 de abril.

El fiscal general también agregó que la evidencia con la que cuentan hasta el momento no hace posible confirmar que el lugar haya sido utilizado como un campo de exterminio, sino más bien como un centro de adiestramiento para futuros sicarios que se sumarían a las filas del crimen organizado, que por la zona de operación sería el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana”, sentenció el fiscal al referir que no hay estructuras que sugieran hornos crematorios.