Memo del Bosque se despidió de sus amigos con una carta que él mismo leyó, comparte Gerardo Quiroz

El productor musical Memo del Bosque falleció a los 64 años el 7 de abril de 2025. Credito: cuartoscuro

Memo del Bosque, reconocido productor de televisión, falleció el pasado 7 de abril tras luchar contra el cáncer; la noticia de su deceso se dio a conocer a través de un comunicado compartido en sus redes sociales:

“Deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”.

Desde 2017, el productor de programas como “Perdiendo el juicio”, “Nosotros los guapos” y ”100 mexianos dijieron" luchó contra el cáncer que le fue diagnosticado, por lo que en su último mensaje agradeció que haya podido disfrutar de sus hijos, su esposa y toda su familia.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones, que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”

Mónica Noguera, Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Freddy Ortega, Eric Rubín, Andrea Legarreta y Odalys Ramírez, por citar a algunas celebridades, compartieron emotivos mensajes en memoria del productor. (Foto: @memodelbosquetv, Instagram)

Ante su partida, diversas personalidades del mundo del entretenimiento se pronunciaron al respecto, entre ellos, Gerardo Quiroz, quien fue su amigo por más de 30 años.

Memo del Bosque se despidió de sus amigos en diciembre del año pasado

En una entrevista para el programa “De primera mano” de Imagen Televisión, Gerardo Quiroz expresó sus sentimientos ante el fallecimiento del productor, quien dejó un importante legado en la televisión mexicana.

“Memo del Bosque deja un legado de valentía, de fortaleza, de trabajo inalcanzable, pero también de amor, lealtad y solidaridad”, expresó.

Además de expresar su apoyo para toda la familia de Memo, incluyendo a su esposa Vica Andrade, sus hijos y sus hermanas, reveló que en el año pasado se despidió de las personas más cercanas, aunque en los últimos días también tuvo la oportunidad de platicar con él.

“Hace unos días tuvimos comunicación por mensaje de audio y me decía: ‘Voy a dar la batalla’. Le dije: ‘Venga hermano, eres el milagro del pedregal’”, recordó.

El productor mexicano se despidió de sus mejores amigos con una carta en diciembre del año pasado. (Infobae México / Jesús Avilés)

Sin embargo, una de las anécdotas que más impactó a sus mejores amigos surgió en el último póker de 2024, cuando Memo les hizo una carta y se despidió de ellos. De acuerdo con Qurioz, la carta decía:

“Aquí la tengo, que vivimos momentos juntos muy felices, que no nos olvidáramos del amor de la familia, que nos habíamos dado trabajo, compañía, negocios. Que nos iba a extrañar y que había sido un viaje maravilloso”, resumió.

Ante lo ocurrido con Del Bosque, Gerardo recordó que llegó a su casa muy afectado, pero su esposa le dijo que había sido un gran detalle el haberse podido despedir en vida.