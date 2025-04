Familia de Berenice Giles denuncia que tuvo que identificarla por fotografías y esperar 10 horas para ver el cuerpo

La familia de la fotoperiodista asegura que el Ministerio Público no permitió el reconocimiento inmediato del cuerpo y que hasta ahora ninguna institución ni el medio donde colaboraba se ha comunicado con ellos. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Blanca Rivera, madre de Citlali Berenice Giles Rivera, una de los dos jóvenes fotoperiodistas que murieron el sábado durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, denunció públicamente irregularidades en el proceso de identificación de su hija y en la actuación de las autoridades tras el colapso de una estructura decorativa que derivó en el fallecimiento de ambos trabajadores de prensa.

Durante una entrevista con el medio La Saga de Adela Micha, Rivera afirmó que no se les permitió ver el cuerpo de su hija hasta al menos diez horas después de que ellos acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y que la identificación inicial se realizó únicamente mediante fotografías. “Nos enseñaron las fotos primero allá en la fiscalía”, dijo.

La madre relató que cuando preguntó si podrían pasar a verla directamente, una funcionaria le respondió: “No, es que ustedes no van a pasar a verlo. Con las señas que usted me dé, yo soy la que va a pasar después de que le hagan la autopsia”.

Publicación hecha por la fotógrafa Berenice Giles horas antes de su muerte. (Foto: @shotsby.bg, Instagram)

A lo largo del día, según su testimonio, nadie les explicó por qué el proceso demoró tanto ni por qué su hija seguía registrada como “persona desconocida”, pese a que ya había sido identificada. “Cuando en el hospital Rubén Leñero me entregaron sus identificaciones, no es posible que esté aún así de desconocida”, reclamó.

Rivera explicó que ella y su esposo, ambos profesionales de la salud, llegaron desde Aguascalientes en la mañana del sábado, tras recibir la noticia por medio de una amiga cercana a su hija. Al llegar a la capital, acudieron a la fiscalía donde, según dijo, permanecieron durante horas sin recibir información clara.

“Nos tuvieron afuera hasta las 4:30. Después se acercaron unas personas de la célula de ayuda a víctimas de la Fiscalía, quienes nos apoyaron con el papeleo. Fue entonces cuando accedimos al Semefo”, indicó. Solo en ese momento, y tras completar el certificado de defunción, les permitieron ver físicamente el cuerpo de Berenice Giles.

Blanca Rivera cuestionó además la hora oficial de muerte registrada en el documento forense, que marcaba las 20:00 horas, a pesar de que el colapso ocurrió entre 17:00 y 17:30. “Una estructura de ese tamaño no puede causar nada más un traumatismo craneoencefálico. Murieron desde que cayó”, afirmó. “Yo soy enfermera, mi esposo es médico, sabemos perfectamente todos esos parámetros”.

También criticó la falta de empatía del personal involucrado en el proceso: “Después de todo el viacrucis que tuve que vivir, no entiendo por qué son tan inhumanos, por qué tratan así a la gente. Todos somos humanos. No tienen empatía. No es posible”, dijo.

Niega que les hayan ofrecido apoyo

Así lucía la estructura que acabó con la vida de los dos fotoperiodistas. (Especial)

Según el testimonio, hasta ahora nadie se ha acercado a la familia por parte de los organizadores del festival, las autoridades capitalinas ni el medio Mr. Indie, para el que su hija colaboraba como fotoperiodista.

“Ayer vinieron unos compañeritos de ella, pero las autoridades o sus jefes, no, no han venido, no se han presentado”, explicó.

Rivera dijo desconocer si su hija tenía un contrato formal con el medio, aunque algunos compañeros le comentaron que llevaba entre cinco y siete años trabajando de manera constante en la cobertura de eventos y conciertos. “A ella le gustaba mucho. Nunca me dijo si era con contrato o como colaboradora, no sé”.

En un comunicado difundido en redes sociales este martes, el Grupo Indie Rocks!, al que pertenece el medio Mr. Indie, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, a quienes calificó como “referentes en el periodismo musical independiente”. El mensaje agradece el trabajo y la entrega de ambos, y anuncia una pausa en sus canales de comunicación como muestra de respeto y responsabilidad colectiva.

La empresa señaló que se encuentra evaluando la reprogramación del Pitchfork Music Festival CDMX, originalmente previsto para mayo, y que han iniciado conversaciones con distintos actores para replantear el evento “de manera responsable y respetuosa”. No obstante, el comunicado no hace referencia a un contacto directo con las familias de las víctimas ni menciona acciones específicas de apoyo o acompañamiento tras el incidente.

Denuncian robo de cámara y exigen justicia

Cámara que portaba Berenice Giles. (@c4jimenez)

Durante la entrevista con Adela Micha, Blanca Rivera también denunció que la cámara profesional que Berenice llevaba al momento del accidente fue sustraída. Indicó que un familiar recibió una fotografía donde se ve a un paramédico sosteniendo un equipo que coincide con el que usaba su hija. “Sí se alcanza a ver una cámara, y debe ser ella porque cuando le entregaron la cámara a su hermana de Miguel, yo estaba ahí, yo vi cuando se la entregaron. Entonces, la cámara que tiene esta persona es la de ella”, aseguró.

La familia, originaria de Aguascalientes, trasladó el cuerpo de Berenice el lunes por la noche. La misa se programó para las 20:00 horas, y el sepelio para el martes por la mañana. Su hermano, quien reside en Canadá, regresó al país tras conocer la noticia.

Finalmente, Blanca Rivera manifestó su intención de proceder legalmente. “Mi hija creo que detonó algo que ya se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Me he enterado de que no es el primer accidente que pasa en ese lugar. No han hecho nada. Ahorita, en honor a ella y a todo lo que quería hacer, yo creo que sí vamos a proceder”, afirmó. “Necesito ayuda, mucha ayuda. Justicia, porque esto no puede seguir pasando. Hoy fue mi hija, ¿quién va a ser mañana?”, cuestionó.