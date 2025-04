Alicia Villarreal se reencuentra con A.B Quintanilla en medio del pleito legal con Cruz Martínez

B Quintanilla se reencontró con Alicia Villarreal en Tecate Pa'l Norte Fotos: AP-IG: abquintanilla3

A.B Quintanilla y Alicia Villarreal se reencontraron durante el festival Tecate Pa’l Norte 2025, donde el productor musical ofreció una presentación con motivo del aniversario luctuoso número 30 de Selena Quintanilla.

Además de su participación junto a Melissa Robles, Denisse Guerrero y Ximena Sariñana luego de diez años de no visitar México, A.B habló sobre la situación que enfrenta Alicia Villarreal con Cruz Martínez, quien fue su compañero en la agrupación Kumbia Kings.

En una entrevista para “Ventaneando”, reveló que le ofreció su apoyo a la intérprete de temas como “Te aprovechas”, “Ay! Papasito” y “Te quedo grande la yegua”, pero considera que no es apropiado hablar de un tema de pareja.

“Ella ha pasado por mucho, y como te dije, cuando la vi, la abracé, le dije: ‘Cualquier cosa que necesites, yo estoy a sus órdenes’”, recordó.

Y agregó: “Somos amigos y, por mi parte, yo no puedo comentar sobre cosas personales. No vivo con esa pareja, no vivo con ella”.

AB Quintanilla ofreció un homenaje a Selena Quintanilla en Tecate Pa'l Norte. (Fotos: Instagram/@abquintanilla3)

Finalmente, reveló que está interesado en hacer una colaboración con la cantante, tal y como ocurrió en “Ay! Papacito”, canción que se convirtió en todo un sello en la carrera musical de Villarreal.

“A ver si trabajamos en producción en el futuro, el último éxito fue ‘Ay! Papacito’”, concluyó.

Hasta ahora, ‘La Güera Consentida’ no se ha pronunciado sobre su encuentro con el excompañero de Cruz Martínez, por lo que aún se desconoce si su colaboración se hará realidad.

A.B Quintanilla exploto al ser cuestionado sobre Yolanda Saldívar

Debido a que recientemente se dio a conocer que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió mantener a Yolanda Saldívar en prisión luego de que buscara su libertad condicional.

A.B Quintanilla fue cuestionado sobre el tema en una conferencia de prensa previo su participación en Tecate Pa’l Norte, situación que desató su enojo y ocasionó un pequeño altercado con el reportero.

“En serio vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta” cuestionó el productor musical, quien dio por terminada la conferencia minutos después: “Felicidades, me encabr***, y es la última pregunta”.

AB Quintanilla podría colaborar con Alicia Villarreal, la considera una amiga. (IG: abquintanilla3)

En su entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca, detalló que consideró la actitud del chico muy irrespetuosa, pues además de la pregunta, no lo dejaba hablar.

“Eso que hizo el chico fue en mala onda ayer, y la verdad él no me estaba dejando hablar, y eso es maleducado”, aseguró A.B Quintanilla.