Muerte de Memo del Bosque conmueve a Pati Chapoy: “Lo lamento mucho, Vica”

El productor y exdirector de Telehit, murió a los 64 años de edad, víctima de cáncer. (Infobae México / Jesús Avilés)

El mundo del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Guillermo del Bosque, productor que revolucionó la televisión musical en México con la creación de Telehit. Este 7 de abril, el también director de contenidos perdió la vida en Texas, Estados Unidos, luego de una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que enfrentó con valentía desde 2017.

La noticia, difundida a través de su cuenta oficial de Instagram, conmovió al gremio artístico y televisivo. En un mensaje póstumo, Del Bosque expresó: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”.

El programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, dedicó un emotivo segmento para rendir homenaje al productor. La periodista expresó sus condolencias a la familia del creativo, en especial a su esposa Vica Andrade y a sus hijos. “Lo lamento mucho, me imagino cómo está Vica, sus hijos. Desde aquí les mandamos un beso y un abrazo muy fuerte”, señaló conmovida. Chapoy recordó además el impacto de Del Bosque al frente de Telehit, al que describió como “un semillero de talento”.

Mónica Castañeda, también integrante del panel, destacó la influencia musical del productor. “Difundió la música en este país, con programas relacionados con la música”, apuntó, reconociendo su papel como promotor de artistas y contenidos innovadores para una audiencia joven.

El programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, dedicó un emotivo segmento para rendir homenaje al productor. (Foto: Ventaneando)

Reacciones de famosos

Las reacciones no se hicieron esperar. Mónica Noguera, expareja y amiga cercana de Del Bosque, compartió un mensaje íntimo en redes sociales: “Me hablaste hace un mes... ‘Monis, ¿todo bien? ¿Todo bien en tu vida?’ Le dije: ‘sí, Memis’... Gracias por tu amor, no solo para mí, para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”.

Jorge El Burro Van Rankin, quien trabajó bajo su dirección en Telehit, también lo despidió con afecto: “Descansa en paz, amigo. Y lo que me dijiste la última vez que hablamos, que pronto estarás con tu madre querida, ahora sí, disfrútala hasta la eternidad. ¡Buen viaje, Memo querido!”.

Luego de años de luchar contra el cáncer, el productor falleció este lunes, 7 de abril. (IG Mónica Noguera)

Famosos como Paul Stanley, Odalys Ramírez y Andrea Legarreta también compartieron sus recuerdos y agradecimientos hacia el productor. “Buen viaje querido Memo. Gracias por tu cariño y los buenos momentos. Te recordaré siempre”, escribió Stanley. Por su parte, Ramírez destacó su capacidad de innovación: “Siempre pionero, sin miedo al qué dirán. Escuchando cada una de nuestras propuestas e ideas”. Legarreta, por su parte, escribió: “Te queremos y te extrañaremos mucho. Vuela alto, Memo”.

Su lucha contra el cáncer

Guillermo del Bosque fue diagnosticado con cáncer en 2017. Enfrentó la enfermedad con fuerza durante años, sometiéndose a doce quimioterapias y seis procedimientos médicos intensivos. En 2020 anunció haberla superado, pero en 2025 la recaída fue fulminante. A mediados de marzo, ingresó a una cirugía delicada en Texas, de la que salió acompañado de su familia y su equipo médico.

La huella que dejó Memo del Bosque en la televisión mexicana sigue viva. Fue un creador incansable, formador de talentos y referente en la industria. Su legado, tanto en la pantalla como en la memoria de sus colegas, trasciende el tiempo.