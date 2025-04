Para la activista Ceci Flores, las instalaciones en el Rancho Izaguirre no podía servir para el tráfico de órganos en Teuchitlán, Jalisco | Diseño: Anayeli Tapia / Infobae México

En entrevista con la periodista Adela Micha, Ceci Flores, activista por los desaparecidos y fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, volvió a emitir declaraciones sobre la situación del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En esta ocasión, la madre buscadora habló sobre las supuestas hipótesis respecto a que en este ”campo de exterminio" no hubiera sido posible por el espacio y las condiciones de sus instalaciones.

―Pero nada que ver con venta de órganos ni nada de eso― le dijo Flores a Micha al hablar de la presunta grabación que tiene en su poder sobre una de las víctimas en Teuchitlán y que, aparentemente, le compartirá a la creadora del concepto La Saga.

―Bueno, lo que no haya pasado ahí no significa que no pase porque también pasa― le responde la comunicadora con énfasis.

―Sí pasa... en muchas partes. Pero ahí en el rancho (Izaguirre) no había un cuarto habilitado como para sacar un órgano y esperar a que se refrigerara―explica la buscadora sonorense― Porque tú sabes bien que el sacar un órgano tiene que mantenerse vivo para poderse trasplantar en otro cuerpo― continúa para argumentar su punto a la periodista.

La madre buscadora dijo poseer evidencia y supuestas grabaciones de una de las víctimas que le pueden confirmar este punto | Foto: X / @MadresBuscan

Aunado a ello, la activista sonorense insistió de que las instalaciones de este terreno en Jalisco no podía ser un espacio para almacenar alguna parte o tejido humano.

“Solo los sobrevivientes pueden decir ‘esto viví‘”

En contraste a estos comentarios, Ceci Flores quiso dejar en claro que, hasta ahora, la información y todo lo que se sabe sobre el caso Teuchitlán sí puede apuntar, según ella, a que se le conozca bajo el concepto de “campó de exterminio”. Para validar estas palabras, se refirió a la consulta que le hizo al Inteligencia Artificial (IA) desde su cuenta oficial de X, quien le confirmó que, ante todo lo visto en el Rancho Izaguirre, era indicado tildarlo de esa forma.

“Porque hasta le preguntamos a la máquina inteligente de X (IA Grok) qué significaba un lugar donde se mataba y calcinaba personas y dijo: ‘es un campo de exterminio’”, señaló en la emisión de Me Lo Dijo Adela donde fue entrevistada.

Técnicos forenses permanecen en un área acordonada durante un recorrido de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco con medios de comunicación en el rancho Izaguirre, que activistas han llamado un "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMÁGENES DEL DÍA

Finalmente, Flores enfatizó que ella “seguirá en la lucha” y la causa de las madres buscadoras hasta que alguien, dice, le quite la vida por hacer su trabajo.

¿Qué le preguntó a la IA de la red social de Elon Musk?

​Hace unas semanas, la activista consultó sobre la denominación adecuada para el Rancho Izaguirre. Este sitio ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un posible centro de adiestramiento y crematorio clandestino vinculado a grupos criminales. Ante ello, Flores preguntó: “¿Cómo se le puede llamar a un lugar donde encierran personas en contra de su voluntad, las asesinan y queman hasta volverlas cenizas para no dejar rastro de ellas?”.

Ceci Flores preguntó a la IA Grok sobre cómo se podía denominar al Rancho Izaguirre | Crédito: Captura de Pantalla

En consecuencia, la IA Grok respondió que dicho lugar podría denominarse “campo de exterminio”, término históricamente asociado a los campos nazis como Auschwitz, pero que también se aplica a sitios donde cárteles en México detienen, matan y queman cuerpos para borrar evidencia, aunque su uso moderno es debatido por sus connotaciones sensibles.