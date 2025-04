De dónde salió el audio “Baílalo Roky” y por qué exhibe problemas de coordinación en TikTok

La tendencia ha revelado falta de coordinación o psicomotricidad en muchas personas. CRÉDITO: (TikTok/@zaii.css/@frenchtoast_120)

Decenas de videos en TikTok muestran a personas tratando de saltar con un pie adelante y otro hacia atrás mientras una voz animada dice “Báilalo, Roky”.

Aunque es una tendencia más que podría durar un par de semanas más y luego olvidarse para siempre, el audio de Báilalo, Roky tiene una particularidad y es que ha ayudado a profesores de primaria a practicar la psicomotricidad con sus estudiantes, pero también ha evidenciado problemas de coordinación en personas adultas.

El audio surgió de una canción de un cantante llamado Lomiiel, la cual se titula Pa’ que lo bailes “Báilalo Roky”.

Lomiiel ha tenido varias colaboraciones con Tokischa, la canción pertenece al género dembow, que es una variante del reggaetón. En el video oficial hay un baile muy similar, el cual se fue modificando y replicando en TikTok. El cantante es de República Dominicana.

Si bien el brinco no parece ser especialmente complejo o que requiera alguna habilidad para realizarlo, hay quienes no lo logran, se terminan tropezando, cayendo o bien, hacen cualquier otro movimiento relativamente absurdo en lugar del trend.

Esto se debe a varias causas, ya sea la genética, falta de actividad física, una coordinación no muy bien trabajada o simplemente nerviosismo ante la cámara. “Parece que alguien no fue a estimulación temprana”, “Adivina quién tiene dos pies izquierdos”, “Alguien aquí no lo llevaron a psicomotricidad”, “Se nota que algunos no aprobaron Educación Física” y otros más fueron los comentarios que se pudieron leer en los diversos videos.

Es posible decir que esta es la primera tendencia de 2025 que logra cautivar a decenas de mexicanos en TikTok.

Tendencias populares en TikTok de 2024

El fenómeno del “tazo dorado” y la Patrulla Espiritual

Una de las tendencias más comentadas del año fue la del “tazo dorado”, una expresión que, en un principio, hacía referencia a un objeto coleccionable de la infancia, pero que adquirió un nuevo significado en el contexto de la rehabilitación de personas en situación de calle. Esta frase fue popularizada por la Patrulla Espiritual, una clínica cristiana de rehabilitación en Tijuana, que utiliza esta metáfora para motivar a personas indigentes con problemas de adicción a transformar sus vidas.

La Patrulla Espiritual se ha hecho conocida por sus intervenciones, que incluyen rescates tanto voluntarios como no voluntarios de personas en situación de vulnerabilidad. Antes de trasladarlas a sus instalaciones, los integrantes de la clínica les explican que el término “tazo dorado” simboliza su capacidad para superar el sufrimiento. Sin embargo, este método ha generado opiniones divididas, ya que algunos consideran que las prácticas de la organización podrían ser invasivas.

“Pero la lámpara se veía rara”: una frase que cuestiona la realidad

Otra tendencia que marcó el 2024 fue la frase “pero la lámpara se veía rara”, que se originó a partir de un relato publicado hace casi una década en Reddit. Esta historia, que mezcla elementos de ciencia ficción y drama psicológico, narra la experiencia de un estudiante universitario que, tras sufrir una lesión cerebral jugando fútbol americano, comienza a vivir una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, un detalle insignificante, como la apariencia extraña de una lámpara, lo lleva a descubrir que todo era una alucinación.

La teoría de abril: el mes del amor y el renacimiento

La teoría de abril fue otra tendencia que capturó la imaginación de los usuarios de TikTok. Esta idea sostiene que abril es un mes ideal para enamorarse y resolver problemas amorosos, debido a su asociación con la primavera y el renacimiento. Algunos usuarios incluso relacionaron esta creencia con la mitología griega, señalando que abril era el periodo en el que Zeus y Afrodita, la diosa del amor, se encontraban para consumar su amor.