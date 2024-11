Qué es la teoría de la lámpara y cuál es el origen de la frase viral en TikTok

La frase que desató todo tiene origen en un relato de Reddit (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los días surgen nuevas modas en TikTok, algunas son graciosas, otras tristes y algunas más generan polémica; pero en esta ocasión la gente ha comenzado a usar “pero la lámpara se ve rara” para revelar sus anhelos profundos que no se pueden cumplir.

El significado más preciso de la frase “pero la lámpara se veía rara” en TikTok es que una persona está viviendo cosas positivas en su vida, pero descubre un detalle (la lámpara) que no encaja con el resto de la realidad, así que se da cuenta de que sigue sufriendo y sólo “soñó” que todo mejoraba.

La frase “pero la lámpara se ve rara” generalmente se usa en TikTok después de haber descrito la vida ideal de alguien, pues este aparato iluminador es un detonante para darse cuenta de que nada es real y todo fue una ensoñación.

"Pero la lámpara se ve rara" significa que al final se descubre que esa vida ideal no es posible (Captura de pantalla)

Estos videos usan canciones inquietantes como Brutus de Buttress y muestran a una lámpara, el texto dice algo como:

“Un día me pidió perdón, no volvió a esconder su celular, me trata bien, empezó a ser más maduro en cada pelea, me apoya en cada decisión, pero la lámpara se ve rara”, dando a entender que el novio de la chica nunca modificó su actitud, pero ella sigue queriendo que todo mejore.

Es fácil entender que la tendencia de TikTok que ha servido de desahogo a muchas personas tiene relación con un objeto revelador de que todo fue un sueño pero ¿Por qué una lámpara? la respuesta está en la historia de the lamp looks weird (en español: la lámpara se ve rara).

La teoría de la lámpara despierta la curiosidad por los hipotéticos cambios de dimensión (Captura de pantalla)

Origen de la frase “pero la lámpara se ve rara”

La historia de la frase “pero la lámpara se ve rara” está relacionada con el futbol americano, lesiones cerebrales y un relato sobre vidas paralelas publicado en Reddit hace casi 10 años, el nombre de usuario era /temptotasssoon.

Este usuario anónimo era un estudiante universitario que jugaba futbol americano, en una ocasión recibió un fuerte golpe en la cabeza y tras ser atendido, su vida mejoró significativamente, conquistó a la chica de la que estaba enamorado, tuvo dos hermosos hijos con ella y su trabajo era excelente.

El protagonista de esta historia creyó que había alcanzado la vida ideal, pero ni su esposa, sus hijos o su trabajo perfecto eran reales, había sufrido un ataque callejero (Tim Heitman-Imagn Images)

Habían pasado 10 años desde aquel golpe en un partido de la universidad, pero este hombre descubrió que algo no estaba bien, la lámpara de su habitación lucía rara, sus dimensiones eran discordantes y tenía distorsiones de colores.

Se obsesionó tanto con la lámpara que dejó de trabajar y su familia estaba preocupada, finalmente descubrió que nunca había jugado americano, todo había sido una alucinación causada por una lesión cerebral.

Este es un fragmento del relato:

“Se llevó a los niños a casa de su madre justo antes de que tuviera mi epifanía... la lámpara no es real... la casa no es real, mi esposa, mis hijos... nada de eso es real... ¡los últimos 10 años de mi vida no son reales! La lámpara comenzó a hacerse más ancha y profunda, las dimensiones seguían invertidas, ocupó toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo, oía voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y me di cuenta del dolor... un montón de dolor... las primeras palabras que dije fueron ‘Me faltan dientes’ y abrí los ojos. Estaba acostado de espaldas en la acera rodeado de personas que no conocía, muchos estaban enloquecidos, yo estaba completamente confundido.

El relato "the lamp looks weird" o "la lámpara se ve rara" tiene relación con vidas paralelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algún momento un policía me levantó, me arrastró por la acera y el césped y me lanzó boca abajo en la parte trasera de un coche patrulla, seguía confuso. Fui llevado al hospital por el policía (...) Pasé por tres años de horrible depresión, estaba llorando la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron”

El sujeto que hizo esta publicación asegura que nunca volvió a ver a la mujer de sus sueños, pero aún es capaz de ver a su hijo de cinco años “de reojo”, sólo que nunca escucha lo que dice, así que asume que se trata de una dimensión paralela.

Cabe señalar que se desconoce si se trata de una anécdota o de un relato literario, pero es posible explicar las alucinaciones por años tras una lesión cerebral a través de la neurología.

Sin duda, la teoría de la lámpara ha despertado curiosidad por temas como las vidas paralelas y recuerda a suposiciones como La Mátrix, que incluso fue retratada en la película de 1999.