Actor de La Sociedad de la Nieve responde a Karla Sofía Gascón tras burlarse de los sobrevivientes de los Andes

A medida que el tiempo pasaba en la montaña, los jóvenes uruguayos debieron recurrir a decisiones inimaginables para sobrevivir, su historia quedó plasmada en La Sociedad de la Nieve (Netflix)

Sólo un día después de la muerte de Álvaro Mangino, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes, Karla Sofía Gascón publicó un mensaje que se interpretó como una burla al accidente de 1972, aunque lo borró de inmediato, la captura de pantalla llegó hasta Juan Ignacio Caruso, actor argentino de La Sociedad de la nieve que no dudó en responderle a la polémica protagonista de Emilia Pérez.

Este fue el controversial texto que Karla Sofía Gascón publicó en Instagram con un paisaje nevado al fondo:

“Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”

(Captura de pantalla)

Cabe señalar que los 16 sobrevivientes tuvieron que recurrir a la antropofagia de sus compañeros muertos con la finalidad de mantenerse vivos, el dilema moral de hacerlo frente a la posibilidad de morir quedó retratado tanto en sus libros como en la película La Sociedad de la nieve (2023), incluso hubo cierto protocolo de respeto a cargo de los primos Strauch para que no se supiera de cuál cuerpo provenía la proteína que estaban comiendo.

Con visible indignación, Juan Ignacio, actor que interpretó a Álvaro Mangino, decidió revirar la publicación que hizo la polémica actriz de Emilia Pérez —que ganó dos premios Oscar en 2025—, haciendo burla de su papel en dicha película:

(Captura de pantalla X/juanicar2)

"Hoy me siento como en Emilia perez. No voy a decir que me apetece desaparecer de todos lados porque tal y como estan las cosas me acusarían de narcotrans mexicana. Es lo unico que les falta. si yo soy super mexa joder macho“.

La mayoría de fans mexicanos de Juan Ignacio tomó con humor la situación, pues la historia de los sobrevivientes de los Andes logró conmover a mucha gente, así que los admiradores de los actores que aparecieron en La Sociedad de la nieve tampoco estuvieron de acuerdo con la publicación de Karla Sofía Gascón.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer: "Alguien que se ofrezca como tributo para darle la nacionalidad mexicana por favor“, ”¡Que viva juanicarrrr y que viva alvaro donde este!“, ”Ella no es mexicana y esa horrenda película no representa mi país“, entre otros.

Esta no sería la primera vez en que la actriz se ve envuelta en una polémica por publicaciones en redes sociales, incluso tuvo cierto distanciamiento con Netflix debido a sus comentarios racistas.

Es importante mencionar que la actriz borró su publicación y la subió minutos después cambiando el mensaje de forma radical y aprovechando para lanzar una indirecta a quienes no están de acuerdo con ella:

(Captura de pantalla)

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podreís inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la LUZ que os deslumbra”.