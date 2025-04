Si tu cuenta de Afore queda inactiva durante este tiempo, podría pasar al Fondo de Pensiones para el Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado en lo general por la Cámara de Diputados y propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca garantizar que los trabajadores reciban una pensión equivalente al 100% de su salario previo a la jubilación. Esta iniciativa forma parte de una reforma más amplia a la ley de pensiones, orientada a modificar las condiciones para los empleados en etapa de retiro, quienes en muchos casos reciben actualmente montos menores a su último sueldo.

De acuerdo con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los recursos iniciales que financiarán este fondo provendrán de cuentas acumuladas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que no han sido reclamadas por más de diez años. Estas cuentas corresponden tanto a trabajadores que, al llegar a la edad de jubilación, no han solicitado sus ahorros, como a familiares de asegurados fallecidos que no realizaron el trámite para obtener el dinero acumulado.

El monto estimado de estos recursos asciende a 40 mil millones de pesos, cifra que incluye ahorros no reclamados y disponibles para ser gestionados bajo este nuevo esquema. Durante la reforma de 2020, se estableció un mecanismo para que las cuentas no reclamadas después de una década fuesen trasferidas del esquema de ahorro privado hacia el IMSS, quien dividía los fondos en dos partes: una destinada a reservas financieras y otra disponible para devoluciones, en caso de ser solicitadas. Sin embargo, en muchos casos, el dinero permanecía retenido en las cuentas administradas por las Afores.

Shutterstock

La reforma actual propone un cambio en esta dinámica, permitiendo que los recursos de cuentas no reclamadas pasen directamente del control de las Afores al Banco de México (Banxico), mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar, manteniendo las mismas condiciones previas.

Según Robledo, ahora estos recursos estarán disponibles de manera directa para complementar las pensiones de los trabajadores, a fin de alcanzar el objetivo del 100% de su salario previo como pago mensual.

Es por ello que, las personas que ya hayan cumplido con la edad necesaria para su retiro, deberán realizar los tramites necesarios para solicitar su pensión, misma que fue acumulando a lo largo de su tiempo como trabajador, de lo contrario, tras los 10 años mencionados, pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.