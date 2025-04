Morenistas encaran al INE por elección judicial; la seguirán promoviendo, pese a restricciones

La presidenta Claudia Sheinbaum y la líder de Morena, Luisa María Alcalde, se han pronunciado contra las prohibiciones del INE. (Facebook Luisa Alcalde)

Diputados y senadores de Morena, así como el gobierno federal, manifestaron que continuarán con sus planes de promoción de la elección judicial del próximo 1 de junio, a pesar de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ordenó abstenerse de realizar cualquier tipo de difusión sobre este proceso.

Recientemente, el INE aprobó un acuerdo que establece lineamientos y criterios de imparcialidad, confirmando que únicamente el organismo electoral puede llevar a cabo la promoción de esta elección, lo que ha generado malestar y rechazo entre los dirigentes de Morena, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a legisladores de su partido.

A pesar de esta disposición, algunos morenistas manifestaron que no detendrán su estrategia de difusión, ya que consideran que la información proporcionada por el INE sería insuficiente para garantizar que la ciudadanía conozca la elección judicial. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo impugnarán el acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Construyendo Justicia”, la estrategia de difusión

Desde hace varias semanas, Morena ha impulsado la promoción de la elección judicial a través de la organización social “Construyendo Justicia”, en la que participan sindicatos afines al gobierno y cámaras empresariales. Esta organización ha desarrollado estrategias de información mediante publicaciones en redes sociales, pintas de bardas y colocación de lonas en distintas entidades del país. No obstante, no favorecen a ningún candidato en particular.

El vicecoordinador de los diputados federales de Morena y líder de Construyendo Justicia, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la organización no interrumpirá sus actividades, ya que su objetivo es informar a la ciudadanía sobre la fecha de la elección y los cargos que serán renovados. Según Morena, 60 % de la población desconoce este proceso electoral, lo que hace indispensable su promoción.

La organización Construyendo Justicia ha desarrollado estrategias de información mediante publicaciones en redes sociales, pintas de bardas y colocación de lonas. Tiene presencia, al menos, en 14 estados de la República. (Facebook Construyendo Justicia)

Impugnación ante el TEPJF

Morena y sus legisladores anunciaron que impugnarán la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que la prohibición del organismo electoral atenta contra los principios democráticos. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que esta restricción limita la posibilidad de que los aspirantes judiciales sean conocidos por la población.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también confirmó que el Congreso impugnará la decisión del INE. Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, consideró que informar sobre la elección no implica realizar proselitismo, sino simplemente garantizar que la ciudadanía esté informada sobre el proceso.

El Gobierno Federal Respaldará la Difusión de la Elección

La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció que su administración acudirá al Tribunal Electoral para impugnar la resolución del INE, con el argumento de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen derecho a participar en la difusión del proceso electoral sin favorecer a ningún candidato.

“No vamos a promover el voto por una u otra persona, sino sencillamente la participación”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa.

Estas son las prohibiciones del INE

Desde el inicio de la campañas rumbo a la elección judicial, el pasado 30 de marzo, el INE ha reiterado las prohibiciones que deben acatar las personas servidoras públicas, quienes no pueden:

Hacer proselitismo; es decir, promover o criticar públicamente a una candidatura .

Hacer campaña en horarios laborales mientras están en funciones como personas servidoras públicas.

Usar recursos públicos (dinero, materiales, instalaciones, etcétera) para propaganda relacionada con la elección.

Pagar publicidad en medios de comunicación , redes sociales o espacios físicos para promocionar a ninguna persona candidata.

Usar programas sociales (como apoyos económicos o despensas) para presionar a la gente para votar por alguien en específico.

Participar activamente en actos de campaña fuera de su horario laboral, a menos que sean personas candidatas.

Organizar foros con programas sociales para influir en el voto, ni participar como personas moderadoras si trabajan en esas áreas.