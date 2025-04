ATEEZ en CDMX 2025: Lugar, fechas de venta de boletos y posible rango de precios para su concierto

ATEEZ visitará México por segunda vez. (X/@AboutMusicYT)

ATEEZ, uno de los grupos más destacados de la cuarta generación del K-pop, ha anunciado su regreso a México como parte de su gira mundial IN YOUR FANTASY. Con una creciente base de fanáticos a nivel internacional, la banda surcoreana continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del género.

La gira, que recorrerá diversas ciudades alrededor del mundo, entre ellas la capital mexicana, promete llevar a ATEEZ a nuevos escenarios, ofreciendo a sus seguidores una experiencia única llena de energía y música en vivo.

Este regreso es una oportunidad única para ver a la banda surcoreana en su máxima expresión, tras un crecimiento continuo en su carrera que los ha consolidado como una de las agrupaciones más exitosas de la industria musical de Corea del Sur.

ATEEZ y su alcance internacional

Formado en 2018 por KQ Entertainment, ATEEZ rápidamente se catapultó a la fama con su estilo distintivo que combina elementos de hip-hop, EDM y rock, y ha sido un referente en la industria del K-pop. Con ocho integrantes —Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho—, el grupo ha logrado traspasar fronteras, convirtiéndose en uno de los actos más influyentes de los últimos años. Con sus poderosos shows en vivo, ATEEZ ha acumulado millones de fans alrededor del mundo, quienes se autodenominan ATINY.

Los integrantes de la agrupación de K-pop, ATEEZ. (Foto: Instagram @ateez_official)

A lo largo de su carrera, ATEEZ ha conquistado los escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en eventos tan prestigiosos como el Coachella 2023, donde se coronaron como el primer grupo masculino de K-pop en encabezar el festival.

Además, su discografía sigue creciendo con lanzamientos como Zero: Fever, The World, y Golden Hour, y su impacto en plataformas de streaming, como YouTube, es cada vez mayor. Sin lugar a dudas, ATEEZ ha dejado una huella indeleble en la historia reciente del K-pop.

La gira IN YOUR FANTASY es el próximo capítulo de ATEEZ en su ascendente carrera. Esta gira promete llevar a la banda a escenarios en todo el mundo, mostrando no solo sus grandes éxitos, sino también material de su más reciente álbum Golden Hour: Part.2. Los fanáticos de ATEEZ pueden esperar una experiencia envolvente, llena de la energía característica del grupo y de su sello musical único.

La primera vez que ATEEZ se presentó en México fue en agosto de 2023 como parte de su gira mundial The Fellowship: Break The Wall. El concierto tuvo lugar en la Arena CDMX, donde el grupo surcoreano ofreció un espectáculo ante miles de fanáticos mexicanos.

Ahora la agrupación regresará a tierras aztecas para mostrar nuevamente cómo son sus vibrantes y espectaculares shows. Con una carrera que ha sido marcada por su crecimiento imparable, esta gira será la oportunidad para que ATINY en México disfruten en vivo de éxitos como “Wave”, “Deja Vu”, “Guerrilla”, y “Halazia”, “Ice on my teeth” entre otros.

Fecha de su concierto en CDMX

Las nuevas fechas que fueron anunciadas por ATEEZ para su gira por Norteamérica. (ATEEZ)

ATEEZ llevará su gira mundial IN YOUR FANTASY a varias ciudades de Norteamérica en 2025, incluyendo una fecha muy esperada en la Ciudad de México. Las nuevas fechas del tour están marcadas para el 10 de julio en Atlanta, donde el grupo se presentará en el State Farm Arena. A partir de ahí, visitarán Nueva York el 13 de julio, para ofrecer su espectáculo en el emblemático Citi Field. La gira continuará en Baltimore el 16 de julio, en el CFG Bank Arena, y luego en Nashville el 19 de julio en el Bridgestone Arena.

La banda seguirá su recorrido en Orlando el 22 de julio en el Kia Center, y después en Chicago el 26 de julio, donde se presentarán en el Wrigley Field. El 30 de julio será el turno de Tacoma, con un espectáculo en el Tacoma Dome. ATEEZ también hará paradas en San José el 2 de agosto en el SAP Center, y en Los Ángeles el 8 de agosto en el BMO Stadium. Luego, se dirigirán a Glendale el 12 de agosto para presentarse en el Desert Diamond Arena, antes de continuar hacia Arlington el 16 de agosto, donde el grupo actuará en el Globe Life Field.

Finalmente, ATEEZ concluirá esta etapa de su gira en la Ciudad de México, donde se presentarán en el Estadio GNP Seguros el 23 de agosto, un emblemático recinto con capacidad para 65,000 personas.

Venta de boletos y costos

Como parte de la emoción por el regreso de ATEEZ, los fanáticos mexicanos podrán adquirir boletos para el concierto de dos maneras. Primero, habrá una preventa exclusiva para los miembros de ATINY, que comenzará el 8 de abril de 2025 a las 10:00 horas. Esta preventa permitirá a los miembros asegurar su lugar antes de la venta general.

Habrá preventa Banamex. (Ocesa)

La preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 9 de abril de 2025 a las 2:00 de la tarde. Luego, la venta general de boletos se llevará a cabo el 11 de abril de 2025 a partir de las 10:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster.

Los precios de los boletos para el evento variarán dependiendo de la zona y la ubicación dentro del Estadio GNP Seguros. Según insiders de Ticketmaster, se espera que los boletos tengan un rango de precios que va desde $670 hasta $7,405.40, con cargos incluidos.

Es importante señalar que este rango de precios corresponde solo a los boletos generales, y no incluye los posibles paquetes VIP, que podrían tener un costo superior y cuyos beneficios aún se desconocen.