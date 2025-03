Carla Estrada contra Niurka por haber hecho el ‘chisme’ de su romance con William Levy: “No tiene valor moral”

Con una carrera de más de 40 años en las telenovelas, Carla Estrada produjo algunos de los clásicos más populares de Televisa. (Ig @carlaestradawest)

Los rumores sobre un supuesto romance entre Carla Estrada, reconocida productora de telenovelas, y el actor cubano William Levy han circulado durante años, especialmente desde que ambos trabajaron juntos en la telenovela Pasión en 2007 de Televisa.

Sin embargo, Estrada ha negado categóricamente estas especulaciones en diversas ocasiones. Según detalló en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el origen de estas versiones se remonta a un malentendido alimentado por terceros, y aseguró que no tiene nada que ocultar respecto a su vida personal.

Los rumores se intensificaron en 2018 cuando la actriz Niurka Marcos hizo declaraciones que involucraban a Estrada y Levy en medio de un conflicto entre Marcos y el productor Juan Osorio.

Estrada explicó que estas afirmaciones no tenían fundamento y que, posteriormente, Niurka le ofreció disculpas por haberla involucrado en el asunto. “Afortunadamente esta señora me habló, me dejó recados grabados, en videos, ofreciéndome una disculpa y le dije ‘sí‘”, señaló la productora.

William Levy debutó en la televisión mexicana gracias al papel que Carla Estrada le otorgó en Pasión en 2007 (Archivo)

El inicio de la relación laboral entre Carla Estrada y William Levy

El vínculo profesional entre Carla Estrada y William Levy comenzó cuando la productora buscaba actores para su telenovela Pasión.

Según relató Estrada en la entrevista, conoció al actor cubano de manera fortuita mientras revisaba currículums y videos de casting en su oficina de Miami.

Al probar un nuevo reproductor de DVD en su casa, seleccionó al azar un disco que resultó ser el material de Levy. Al verlo, tanto ella como su asistente notaron que el joven tenía un gran atractivo físico.

Estrada recordó que, al estar en el proceso de selección del elenco para Pasión, decidió darle una oportunidad a Levy con el personaje de Vasco Darién.

Este papel marcó el debut del actor en la televisión mexicana y fue el inicio de su ascenso en la industria del entretenimiento. Dos años después, en 2009, volvieron a colaborar en la telenovela Sortilegio, donde Levy interpretó un papel protagónico junto a Jacqueline Bracamontes.

Carla Estrada asegura que su relación con William Levy siempre fue estrictamente profesional y basada en su talento (Archivo)

Las más recientes declaraciones de Carla Estrada sobre su supuesto romance con William Levy

Ahora, la productora fue cuestionada en el podcast Perversiones de un café, del periodista Antonio Castañeda, sobre que a ella “se le ha relacionado sentimentalmente” con el cubano de hoy 44 años, y así respondió:

La productora se lanzó contra Niurka Marcos

“A ver, no me han relacionado, fue un chisme de una mujer que William Levy no quiso trabajar con su esposo, y dijo un chisme mío, eso no quiere decir que me hayan relacionado sentimentalmente. Quiere decir que esta mujer que hace chisme de todo, que arma escándalo de todo y que si le creen a ella, a mí sinceramente no me importa", dijo sin mencionarla, pero en clara referencia a Niurka Marcos.

Carla Estrada, productora emblemática, sigue siendo una figura clave en la televisión mexicana pese a polémicas (Foto: Cuartoscuro)

“Yo te lo diría, no tendría empacho en decir ‘cometí un error’ o ‘no fue un error’, para nada, William es un chavo que me cae muy bien, que no tuvimos nada que ver nunca en la vida y que qué triste que una persona que no tiene un valor moral para hablar de otra persona y no tiene ninguna prueba, se atreva a hablar de esa forma", remató la productora dejando claro que el rumorado amorío es una mentira.