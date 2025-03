“No hay orden de aprehensión”: Carlos Alazraki aclara su amparo ante un juez de CDMX

El publicista confirmó que la tramitación del amparo fue "por si las moscas" y por recomendación de su abogado Javier Coello Trejo | Foto: Youtube / TEDx talks

Carlos Alazraki, publicista y director del canal de Youtube Atypical Te Ve, salió a aclarar el haber tomado la decisión de tramitar un amparo ante el Juzgado Decimosexto en Material Penal ―bajo la titularidad del juzgador José Elías Pacheco Martínez― de la Ciudad de México después de que uno de sus amigos le informara que dos hombres lo buscaban con una supuesta orden judicial, emitida por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

Ante tal situación, Alazraki confirmó que, hasta ahora, no existe ningún mandamiento judicial en su contra. En cambio, su defensa legal le aconsejó que se amparara “por si las moscas” y comenzara el proceso para que las autoridades de justicia en la CDMX informen si esta determinación está en marcha o no actualmente:

“Nunca volvimos a saber nada de estos cuates ni sabemos quién lo hizo, ni idea tenemos. Entonces parece ser que, cuando hay una orden de amparo, el juez que va a dar el amparo le pregunta a los jueces de la Ciudad de México si hay algo contra mí. Parece que no porque ya tengo el amparo, entonces todo el mundo se ha preocupado. No tengo orden de aprehensión, no tengo nada. Estoy amparado ‘por si las moscas’”, detalló en una entrevista para el diario El Universal.

El publicista reiteró que no ha habido novedades respecto a la supuesta orden judicial emitida en su contra por parte de la FGJCDMX | Crédito: Captura de Pantalla

Aunado a ello, el antiguo asesor en la campaña presidencial del priista José Antonio Meade quiso dejar en claro que, al parecer, el par de sujetos “eran novatos” y solo querían extorsionarlo, ya que continúa su vida con normalidad y no tiene problemas con la ley:

“Yo creo que eran medio novatos... alguien que me quería espantar o extorsionar. Es mi percepción (...). Le hablé a mi abogado, Javier Coello Trejo, y me dijo: ‘lo primero que hay que hacer es ampararte, preguntarle a los jueces si hay un problema o no’“, aclaró.

La última actualización de este caso refiere a que el presentador ejerció esta facultad desde el pasado lunes 24 de marzo. Además, el juez Elías Pacheco le impuso un pago de 10 mil pesos como garantía para que, en un plazo de cinco días, surja efecto la notificación de la suspensión provisional.

La promoción del amparo a favor de Alazraki se llevó a cabo desde el pasado lunes 24 de marzo en el Juzgado Decimosexto en Material Penal de la CDMX | Foto: Cuartoscuro

Carlos Alazraki y su oposición a Claudia Sheinbaum

​El 2 de junio de 2024, durante la transmisión en vivo de su programa especial por la jornada electoral, Carlos Alazraki reaccionó con enojo al conocer los resultados preliminares que otorgaban la victoria presidencial a Claudia Sheinbaum. Acompañado por Pedro Ferriz de Con, Guadalupe Loaeza, Ricardo Alemán y Laura Zapata, expresó su descontento al ver la proyección de Televisa que declaraba ganadora a la actual presidenta Claudia Sheinbaum: “No pongas ninguna de esas mamad...”. ​

En otro momento de la emisión, también manifestó: “Que se vaya a la ching..., la odio. Va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pin... dictadura de quinta”. Estas declaraciones reflejaron su desacuerdo con el resultado electoral y lo que la opinión pública calificó como un “berrinche de la derecha”.​

El periodista aseguró que votar por la candidata de Sigamos Haciendo Historia puede llevar al país a ser como Venezuela | Crédito: X / @catrina_nortena

La reacción de Alazraki y sus invitados generó igualmente una amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se les observó visiblemente molestos y críticos ante el desenlace de los comicios presidenciales.