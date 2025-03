Ésta es la canción de Luis Miguel que probaría que su amor por Paloma Cuevas comenzó hace más de 15 años

Luis Miguel y Paloma Cuevas desataron rumores de romance en 2020. (Europa Press)

El romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas trascendió al ojo público en 2020, meses después de que la diseñadora española terminó su matrimonio con Enrique Ponce.

Durante este tiempo, la pareja ha procurado ser hermética sobre su vida amorosa, por lo que se desconocen muchos detalles sobre su historia de amor. Esto, ha dado pie a que en redes sociales circulen cientos de rumores sobre su relación y una supuesta boda.

El compositor Manuel Alejandro reveló que se inspiró en la química que tenían en aquel para escribir su famoso tema |IG: silviaolmedooficial

Si Tú Te Atreves: la canción que destapa el origen del romance Luis Miguel y Paloma Cuevas

La atracción entre el Sol de México y la diseñadora española habría comenzado hace más de 15 años, cuando él tenía una relación amorosa con Aracely Arámbula y ella estaba casada con Enrique Ponce.

Y es que el reconocido cantautor español, Manuel Alejandro, reveló que compuso Si Tú Te Atreves inspirado en la química que tenían Luis Miguel y Paloma Cuevas en aquel entonces, de la cual fue testigo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se conocían, ella es madrina de uno de los hijos del cantante y Aracely Arámbula. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD / Instagram)

“Estuve en su casa, tiempo, cuando él vivía en Acapulco y llegaba una señora por ahí con su marido, que era la mujer que tiene hoy y esa canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podía terminar por ahí como terminó”, contó en entrevista para Silvia Olmedo.

Según el cantautor, la tensión entre ellos se sentía en el aire, pero no pasó a más.

“Era una cosa muy especial de dos amigos, amigos eran ellos, no era ella, porque a mí me constaba, porque conocía a los dos y yo decía ‘esto no puede ser, pero es que va a ser’. Entonces escribí Si tú te atreves”, agregó.

(RS Fotos)

Al final, Manuel Alejandro tuvo razón: “Como no querían hacer daño a esa tercera persona, lo que se dicen es: ‘Si tú te atreves, terminamos’, que al final no se atrevieron y a los años se supo cómo iba la cosa”.

Hasta el momento, Luis Miguel y Paloma Cuevas no se han pronunciado al respecto.

Si Tú Te atreves |LETRA

Me he dado cuenta que ha ido surgiendo, poquito a poco

Entre los dos una corriente que nos desborda

No contenemos, ni tú ni yo

Ya todos notan cuando nos vemos

Que yo te presto más atención

Es el momento o fuera o dentro

No hay otra forma; seguir o adiós

Jamás pensamos que haríamos daño

No somos libres, es un error

Más quién le pone puertas al campo

Y quién le dice que “no” al amor

Si tú te atreves, por mi vida que te sigo

Si tú me olvidas, te prometo que te olvido

Después de todo, solo queda un sueño roto

Y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar

Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso

A amar contigo, a soñarte, a que me sueñes

Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos

Son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo

Si tú te atreves