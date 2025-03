Quién es Shakibecca, la venezolana que “incomodó” a Shakira en CDMX

(X/Shakibecca)

Hay una dinámica muy esperada por los fans de Shakira en sus conciertos de CDMX, se trata de Camina con la loba, momento en que los asistentes pueden entrar con la cantante y acompañarla antes de iniciar el show.

Shakibecca es una admiradora e imitadora de Shakira que incluso ha tenido fotos con ella, pues guarda un gran parecido físico con la cantante pero ahora está siendo acusada de tener una supuesta obsesión y haber incomodado a la artista en la Ciudad de México.

En el video, algunos fans muestran que supuestamente Shakibecca estaba intentando “opacar” a Shakira, ya que se mostró emocionada y al momento de caminar, habría intentado avanzar por delante de la artista.

Decenas de comentarios en contra de la venezolana radicada en México han inundado las cajas de comentarios. Por su parte, hay quienes señalan que la misma Shakira habría estado incómoda en lugar de concentrada.

En ciertas grabaciones se aprecia que alguien le grita “¡No eres ella!“, todo esto sucedió en una presentación del Estadio GNP de la Ciudad de México.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse "Me parece impresionante que normalicemos este tipo de conductas en las que una persona basa su vida en suplantar la identidad de otra, por más famosa que sea“, ”¿Dónde está el equipo de Shakira para ver que esta Shakibecca es una oportunista?“, ”siento que sobre pasa los límites. Ella se cree Shakira y vive el día a día pensando que es Shakira. Me preocupa mucho“, entre otros.

La imitadora conoce a la cantante colombiana desde hace años Crédito: (X/@shakLALOBA)

Cabe señalar que la imitadora enfrentó restricciones impuestas por el equipo de producción del evento en México sobre cómo debía comportarse y dónde podía ubicarse durante el concierto.

Según detalló, se le pidió que se vistiera de negro y que permaneciera en una posición más alejada del escenario, en el centro de la multitud, para evitar que fuera confundida con la cantante.

“Me dijeron que no podía estar muy cerca, que debía mantenerme más hacia atrás y en el medio, de manera que no me viera tanto”, afirmó la imitadora.

En medio de la controversia, la imitadora defendió su autenticidad y su pasión por Shakira. “Vengo como soy yo, este es mi pelo, así soy yo, no tengo ningún retoque estético, nada”, aseguró, destacando que su parecido con la cantante es completamente natural. Además, enfatizó que su intención no era causar problemas, sino disfrutar del espectáculo como una verdadera fanática.